- TAXA AUTO 2019. Desi a promis in mai multe randuri si a oferit mai multe termene pentru o noua taxa auto (ultimul termen fiind sfarsitul acestui an), ministrul Mediului, Gratiela Garilescu, a declarat, recent, ca o astfel de taxa nu exista in prezent. Citeste si Protest vehement impotriva…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa subliniaza faptul ca afirmațiile incalificabile facute de Ludovic Orban la adresa prim-ministrului Guvernului Romaniei nu sunt o premiera, in ceea ce privește atitudinile manifestate de președintele PNL fața de femei. "Ludovic Orban este un personaj cu antecedente…

- Premierul Viorica Dancila apreciaza ca Romania va avea o abordare ambitioasa, dar realista a Presedintiei rotative a Consiliului UE, incercand sa solutioneze cat mai multe din cele 257 de dosare aflate actualmente in lucru. "Eu sunt optimista dupa discutiile de astazi. Sunt convinsa ca vom…

- Fundasul Mihai Popescu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca pauza competitionala prilejuita de meciurile nationalei a prins bine echipei Dinamo, care trebuie sa demonstreze, in partida cu Gaz Metan Medias, ca merita sa se califice in play-off-ul Ligii I."Ne-a prins bine aceasta…

- Votul cu privire la Rezoluția impotriva Romaniei s-a incheiat de curand! Rezoluția Parlamentului European a trecut!Votul reprezentanților Romaniei nu a fost unitar. Imediat dupa vot, l-am contactat telefonic pe europarlamentarul PNL Mihai Țurcanu, unul dintre cei care au votat in favoarea…

- "Proiectul legii bugetului de stat este aproape gata. Urmeaza joi sa mai avem o ultima discutie pe proiectul privind finantarea autoritatilor locale si proiectul de dezvoltare locala. De asemenea, mai trebuie aprobate niste memorandumuri in Guvern si sper sa se inteleaga colegii din Guvern, de la…

- Peste 1.000 de elevi au “inghetat” joi, 18 octombrie, pentru patru minute, in zonele centrale din Zalau, Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei, in cadrul unor flash-mob-uri prilejuite de Ziua Europeana de Lupta impotriva traficului de persoane. Tinerii au stat nemiscati, simbolizand, astfel, ingradirea…

- Helicobacter pylori este ceva ce nu doresti sa vezi in controlul tau regulat. Din pacate, bacteria urata isi poate gasi usor drum in corpul tau. Ea loveste sistemul digestiv, provocand ulcere si chiar cancer. Helicobacter pylori distruge captuseala stomacului si o poti lua din apa si alimentele contaminate.…