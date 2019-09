Curtea Constitutionala nu a transmis oficial ca Viorica Dancila este obligata sa se prezinte in Parlament pentru restructurarea Guvernului.

”Ma scuzați ca intrerup programul obișnuit de crezut pe cuvant de onoare pentru o intrebare nevinovata: UNDE scrie in minuta CCR ca Dancila e obligata sa se duca in Parlament cu Guvernul, așa cum s-a laudat Iohannis in direct. Și, daca tot veni vorba, la varful PSD mai exista macar un singur om care sa știe sa citeasca?”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

