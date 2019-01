Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea de anulare a licitatiei pentru corvete ceruta de Santierul Naval Constanta, in calitate de reclamant, impotriva Guvernului Romaniei, prin Ministerul Apararii Nationale, are termen la Curtea de Apel Constanta in data de 16 ianuarie.

- "Vineri, 11 ianuarie 2019, secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, responsabil cu derularea procedurii de achizitie aferenta Programului de inzestrare esential „Corveta multifunctionala”, a prezentat ministrului apararii nationale un raport de informare cu privire la acest subiect. Astfel,…

- Solicitarea de anulare a licitatiei pentru corvete, ceruta de Asocierea dintre Naval Group Franta si Santierul Naval Constanta, are termen la Curtea de Apel Constanta in 16 ianuarie.Procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale a fost suspendata de Ministerul Apararii Nationale (MApN),…

- Ministerul Apararii Nationale a decis, vineri, sa suspende procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale, dupa ce Departamentul pentru Armamente a sesizat Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel asupra unor suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii.…

- Batalia subterana dintre francezi și olandezi a rabufnit Vineri, 11 ianuarie 2019, secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, responsabil cu derularea procedurii de achizitie aferenta Programului de inzestrare esențial „Corveta multifuncționala”, a prezentat ministrului Apararii Nationale un…

- Secretarul de stat pentru Armamente din cadrul MApN, Andrei Ignat, l-a informat vineri pe ministrul Gabriel Les ca a suspendat procedua de achizitie a corvetelor multifunctionale, se arata intr-un comunicat MApN. Motivul este legat de afectarea interesului national in cazul acestei achizitii.…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leșe, a anunțat ca in 12 ianuarie va fi comunicat numele caștigatorului, insa francezii spun ca, deși ei au oferit prețul cel mai bun, Guvernul Romaniei prefera grupul olandez Damen. „Din motive neclare, Romania incearca cu disperare sa caștige olandezul Damen in detrimentul…

- Termenul in care Ministerul Apararii trebuie sa anunte un castigator al licitatiei pentru achizitia celor patru corvete multifunctionale destinate Marinei Militare Romane, procedura pregatita inca din vara anului trecut, prin redactarea actului normativ, dar nefinalizata nici astazi, a fost din nou…