- Biroul Politic al Partidului Liberal l-a desemnat marti, 13 martie, pe Valeriu Munteanu la functia de primar de Chisinau. Astfel, el devine al doilea candidat lansat in cursa pentru Primaria Capitalei, dupa ce saptamana trecuta PPDA l-a inaintat liderul formatiunii, Andrei Nastase.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni, la intrarea in sediul PSD, ca a aflat de ancheta DNA la Politia Locala a Capitalei, subordonata Primariei, dintr-o postare pe Facebook a consilierului PNL Ciprian Ciucu. Firea a spus ca „seful PNL le-a cerut membrilor sai sa ia bata”, iar consilierul…

- Reprezentanții bisericilor din Timișoara sunt așteptați la primarie sa ceara bani pentru renovarile lacașurilor de cult. Pot depune cereri pana la sfarșitul lunii martie, insa cu respectarea unui regulament care spune clar in ce condiții se acorda finanțari. Suma disponibila este de mai puțin…

- Cine poate primi in mana suma de 5.00 de lei, in fiecare lunar. Este vorba despre un ajutor dat de primarie. Pentru a-l primi, este necesar sa te incadrezi in cateva reguli impuse. Iata despre ce este vorba. Primaria Capitalei a aprobat acordarea unui ajutor in valoare de 500 de lei lunar persoanelor…

- Birocrația ucide. Asta au constatat, luni, funcționarii publici și oamenii veniți cu treburi la municipalitate. Un barbat și-a gasit sfarșlitul la primarie, unde venise incercand sa rezolve probleme.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a spus vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca Organizatia Femeilor Social Democrate o va recomanda. Intrebata daca o intereseaza si o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale, Firea a negat, spunand ca isi doreste sa continue proiectele…

- Un anunt senzational este aruncat in spatiul publica de Roxana Wring, consilier USR la Primaria Bucuresti. Wring sustine ca Patriarhia Romana a depus spre avizare la Primaria Capitalei un Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui cartier rezidential cu blocuri de opt etaje, pe un teren de 5.000…

- Un consilier al USR din cadrul Primariei pare ca a declansat un adevarat razboi cu Biserica si vine cu un atac dur. Patriarhia Romana vrea sa construiasca un ansamblu rezidential pe un teren de 5.000 de metri patrati de pe strada Pajurei, cu blocuri de opt etaje, peste regimul de inaltime al zonei,…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, duminica seara, despre posibilitatea ca la congresul PSD sa se discute despre viitoarele alegeri prezidentiale si, respectiv, despre o candidatura a liderului social-democratilor, Liviu Dragnea. „In ceea ce priveste alegerile - avem doua randuri de alegeri,…

- Consilierul general USR Roxana Wring spune ca bugetul Capitalei, adoptat in sedinta de joi a CGMB, este nerealist si lipsit de viziune, iar reprezentantul PNL Ciprian Ciucu este de parere ca proiectul a fost cosmetizat pentru a parea unul echilibrat. "Este un buget lipsit de viziune de…

- Se anunta o zi importanta si la Primaria Capitalei. Si spunem acest lucru pentru ca in cadrul sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se voteaza bugetul pe anul 2018, anul Centenar. Inca de la inceputul sedintei, primarul Firea a adus in discutie faptul ca s-a propus alocarea…

- Primaria Capitalei susține ca acest informații sunt false și arata care vor fi dotarile autobuzelor, fapt ce justifica prețul mai mare. ”Referitor la informatiile care circula in mediul online, potrivit carora Bucurestiul achizitioneaza autobuze mai scumpe decat Clujul, Primaria Municipiului Bucuresti…

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, castigatorul licitatiei pentru furnizarea celor 400 de autobuze noi. Dintre cele patru oferte primite de catre Primarie a fost aleasa Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive, a anuntat Firea. "Intre data depunerii ofertelor…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis au gresit nerecunoscand…

- Consilierii locali si municipali USR vor propune amendamente, in viitoarele sedinte ale consiliilor, pentru ca primariile de sector si Primaria Capitalei sa nu mai aloce bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului, precizand ca aceasta biserica „trebuie decuplata de la conductele cu bani publici”…

- Cetațenii Moldoveni sunt nesatisfacuți cum guvernarea soluționeaza cele mai majore probleme cu care se confrunta țara. Moldovenii sunt nesatisfacuți de modul cum autoritațile incearca sa intoarca miliardul furat, dar și cum se combate corupția. Cel puțin asta arata un sondaj facut de compania Magenta,…

- "Cat priveste votul negativ la sedinta de luna trecuta pentru transferarea administrarii unui teren de la RATB catre Directia de investitii, imi exprim inca o data dezacordul cu acest mod de a face politica. Inteleg adversitatile politice, dar cred ca singurul subiect asupra caruia nu ar trebui sa…

- Ministerul Transporturilor ar transfera Metrorex la Primaria Capitalei. Ministerul Transporturilor ar putea ceda Primariei Capitalei doar o parte a activitaților derulate de Metrorex, regia de transport cu metroul din București, dat fiind faptul ca existe cerințe legate de derularea finanțarilor primite…

- Situația din Germania este din ce in ce mai tensionata. Intre protestele kurzilor impotriva lui Erdogan și criticile Opoziției, cancelarul german, Angela Merkel, trebuie sa se confrunte și cu proteste impotriva refugiaților. Un protest dintr-un oraș din sud-vestul statului care acuza uciderea unei adolescente…

- Proiectul de buget pentru 2018 prevede alocarea a peste 111 milioane de euro pentru cele 19 spitale pe care le administreaza Primaria Capitalei, precum si pentru demararea unor proiecte noi precum Spitalul Metropolitan, o noua unitate medicala in Sectorul 6 sau realizarea corpurilor A si B ale Maternitatii…

- "Bomba" consta in faptul ca autorizatiile taxi, sunt, de ani buni, obiectul intelegerii intre Primaria Capitalei si grupul mafiot din taximetrie si este la vedere chiar pe site-ul institutiei. Daca luam ca reper situatia autorizatiilor taxi la data de 15.07.2012 vom vedea ca numarul autorizatiilor,…

- Compania de transport Uber nu ar trebui interzisa, dar trebuie sa respecte pe deplin standardele de munca si de siguranta, a declarat, joi, premierul britanic Theresa May, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia. La 20 decembrie 2017, Curtea de Justitie a Uniunii Europene…

- Municipiul va avea un buget de 844,6 milioane de lei, din care mai mult de 25 la suta, respectiv 213,6 milioane de lei, sunt destinate investitiilor. „Vom rectifica progresiv bugetul fondurile europene pe masura atragerii lor, ca sa nu vindem pielea ursului din padure", a explicat primarul de ce sunt…

- Daca aveți drum prin București in aceste zile, trebuie sa știți ca autoritațile au luat masuri pentru o circulație optima. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat inca de ieri, la sediul Primariei Capitalei, un comandament de iarna, in cadrul caruia a solicitat tuturor direcțiilor…

- Primarul din Roman, Lucian Ovidiu Micu, a declarat duminica la Digi24 ca vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a spus un lucru total neadevarat afirmand ca el a platit protestatarii care au venit la Bucuresti si ca va analiza cu juristii din primarie actionarea in judecata a acesteia.Citește…

- In cursul nopții de duminica spre luni și in prima jumatatea a zilei de luni temporar vor fi precipitații, la inceput sub forma de ploaie și lapovița, apoi in special sub forma de ninsoare, potrivit ANM. Meteorologii anunta ca se va depune strat nou de zapada care va masura in medie 6...8 cm, izolat…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis, miercuri, ca terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera sa nu fie preluat de Primaria Capitalei, care intentiona sa construiasca acolo Spitalul Metropolitan.

- Candidatul PSD la Primaria Targu Jiu baga zazanie intre social-democrati. In timp ce o tabara sustine ca isi doreste un candidat tanar, altii spun ca un competitor cu experienta este cel mai potrivit pentru fotoliu...

- Peste 8.000 de persoane locuiesc in cladirile cu bulina din Capitala, arata datele proiectului de informare Seismic Alert. La o luna de la adoptarea unei hotarari prin care anumiti proprietari nu vor mai fi nevoiti sa plateasca pentru lucrarile de consolidare, Primaria Bucuresti le mai da locatarilor…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader a sprijinit ideea președintelui Romaniei de a fi introdus in Constituție principiului integritatii, prin care persoanele cu probleme penale sa nu mai poata ocupa funcții publice inalte.

- Cum arata cel mai frumos balcon iarna. Bucureșteanul care il deține s-a pregatit de sarbatoare cu beculețe și globuri. A investit premiul de 5.000 de lei primit de la Primarie tot in balcon: „In primavara, o sa vedeți!” In blocurile „mandria comunismului” de pe Bulevardul Unirii, un balcon iți sare…

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) acuza Primaria Capitalei ca a lasat sute de copii cu dizabilitati fara stimulentul de 1.000 de lei pe motiv ca parintii acestora figureaza cu datorii intre 1 si 3 lei. Stimulentul a fost aprobat de CGMB in urma cu cateva luni.

- Marti dimineata, in jurul orei 7:00, zeci de taximetristi au parcat in fata Guvernului, nemultumiti fiind de cea mai recenta hotarare adoptata de Primaria Capitalei, care prevede ca toate firmele de taximetrie vor avea nevoie de licenta, inclusiv Uber, iar taximetristii trebuie sa trebuie sa respecte…

- „Finantarea din surse imprumutate permite autoritatilor locale sa implementeze mai multe proiecte de investitii intr-o perioada mai scurta de timp, avand in vedere ca necesitatile de finantare a cheltuielilor de capital depasesc resursele proprii care sunt limitate. Ca urmare, a aparut necesitatea…

