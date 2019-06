Ciuca băşcăliei naţionale: iaca încă una! Cum sa te scoata, bre nene, din rahatul asta buhaii santajisti ca alde Ghihocel, cu viziune larga de fost magazioner la tigarete, ori stergatiucii aia fara bacalaureat, care nici virgula n-o stiu folosi, cand aicea e treaba de milioane de euro, si e si la risc. Iaca, la Dragnea, nici ovreii aia de l-au facut presedinte pe Trump nu l-au mai scos din hazna! Asa ca, dom" premare, stai acolo ca stai bine! Victoras la Iasi: gheneralul sau tilicarul? Va povesteam recent ca Pon (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Iaca, de-un paregzamplu, doua din zecile de mostre de articole de care se rade copios zilele astea prin presa bucuresteana despre edilul nostru! Spuneti si voi, vorba ceea, daca si astea mai sunt glume?... Si, doi la mana: domn premare, pe cinstitelea acuma: oare se merita sa ramana copii astia cu…

- La cele doua evenimente vor participa peste 500 de elevi si profesori din toate judetele tarii, programul oferit fiind unul dens, in care latura competitionala se completeaza cu activitati culturale si educative, care surprind viata culturala a capitalei Moldovei: 7 iunie: ora 8.30 - Deschiderea festiva…

- Ei bine, toata povestea acestui personagiu respectat in partidoi la Iasi din cauza lui Dragnea, despre care se spune ca intr-adevar cica ar fi fost odata in concediu impreuna cu actualul lider, dar cand era cam neica nimeni, ar fi intretinuta in fals de iesean. Cand e la crasma cu oameni influenti,…

- In acest an, in urma demersurilor inițiate de ICR Tel Aviv, Romania va prezenta programul conferinței academice organizate de Universitatea din Haifa, cu ocazia Zilei Europei. Universitatea din Haifa va celebra Ziua Europei in data de 16 mai, printr-o conferinta academica cu tema ”Migration in Europe:…

- Fortele de ordine au fost aduse in zona Pietei Unirii din Iasi. Numeroase masini cu jandarmi sunt parcate pe strada Arcu, pe partea cu Cinematograful Victoria. Reporterii "Ziarului de Iasi" au intrebat oficialii din Inspectoratul de Jandarmerie cati oameni vor fi adusi la Iasi, dar acestia au refuzat…

- El a afirmat, de asemenea, la Iasi, ca subventiile pentru tomate vor creste, dar si ca vor fi create scheme de ajutor pentru producatorii altor tipuri de legume. "Radeau de noi cand am vorbit de programul cu rosia, cu tomata. 90.000 de tone rosii in plus au aparut pe piata prin acest program.…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat ca in urmatoarele doua saptamani vor fi finalizate lucrarile realizate la unul din cele 18 puncte critice existente pe DN 2N Martinesti-Dumbraveni-Jitia si DN 2 R Jitia – Vintileasca. Este vorba de sectorul afectat de alunecari de teren,…