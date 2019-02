Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila are o intalnire, la Palatul Victoria, cu reprezentanții asociațiilor de magistrați, precum și pe cei ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru discuții pe legile justiției pentru a discuta despre OUG 7 care a modificat legile justiției.Judecatoarea Dana Garbovan, șefa…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, il acuza pe ministrul Afacerilor Europene, Rovana Plumb, ca a prezentat cifre „umflate” la dezbaterile pentru bugetul de stat pentru anul 2019. Liderul PMP a adaugat ca ministrul ar trebui sa aiba „obrazul foarte gros” sa spuna ca se lupta cu abandonul școlar.„Guvernul…

- Liberal-democrații europeni, reunita în weekend la Berlin, au amânat decizia privind posibila excludere din familia politica a ALDE România, pe motiv ca o asemenea mutare ar putea umbri, în martie, lansarea „echipei pentru Europa”. Potrivit Euroactiv.com,…

- Primarul General, Gabriela Firea, va fi prezenta astazi, alaturi de presedintele AMR si primarul Sectorului 3, Robert Negoita, dar si de primarii municipiilor din tara, la ora 13.00, la reuniunea Asociatiei Municipiilor din Romania care se va desfasura la sediul Asociatiei din str. Matei Basarab…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la TVR 1, ca nu poate avea un consens cu PSD si cu ALDE pe timpul celor sase luni cat Romania exercita presedintia Consiliului UE, deoarece consensul dorit de coalitia de guvernare este unul antieuropean. Orban a spus ca, daca actuala coalitie vrea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, ca se poate da o ordonanta de urgenta pe modificarile Codurilor penale, dar asumarea raspunderii Guvernului pe aceasta tema este o solutie "mult mai...

- Regina Maria a fost soția lui Ferdinand I și una dintre cele mai fascinante figuri regale ale Romaniei. Marie de Edinburgh (Marie Alexandra Victoria, 29 oct 1875 – 18 iulie 1938, Pelișor) s-a nascut in familia regala britanica și s-a casatorit cu Regele Ferdinand al Romaniei in 1892. Popularitatea ei…

- In urma cu o saptamina am anuntat ca voi candida la Presedintie si ca doresc, in anul Centenar, sa fiu Presedintele tuturor Romanilor si sa terminam odata cu razboiul civil care macina Romania din Decembrie ’89 incoace. Voi fi un Presedinte mai Bun decit poate oferi Sistemul ! La momentul anuntului…