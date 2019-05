Stiri pe aceeasi tema

- Pep Guardiola a scris istorie pe banca tehnica a Barcelonei, iar acest lucru este laudat și de actualul antrenor al gruparii blaugrana, Ernesto Valverde, care a precizat ca nu mai exista un alt antrenor ca Guardiola, potrivit mediafax "Pentru mine, cel mai bun antrenor din lume este Guardiola,…

- Tottenham Hotspur si Liverpool s-au calificat, miercuri seara, in semifinalele Ligii Campionilor. Tottenham a pierdut returul cu Manchester City, 3-4, dar s-a calificat cu scorul de 4-4, la general. Liverpool a trecut din nou de Porto, 4-1 si merge in penultimul act cu scorul de 6-1, la general.…

- Gica Hagi a vorbit despre meciul splendid din returul „sferturilor" Ligii Campionilor dintre Manchester City și Tottenham (4-3, in tur 0-1). „Regele" cere ajutorul statului pentru a putea copia modelul Ajax Amsterdam. Liverpool - Barcelona și Tottenham - Ajax Amsterdam sunt semifinalele Ligii Campionilor.…

- Vedeta lui Liverpool a devenit foarte popular, mai ales in randul musulmanilor, odata cu performantele importante atinse alaturi de “cormorani” si a ales sa se implice si el in lupta pentru combaterea discriminarii femeilor. “Cred ca trebuuie sa schimbam modul in care tratam…

- ​Mohamed Salah (26 de ani) a fost inclus de revista TIME în topul celor mai influenti 100 de oameni din lume, iar în numarul din aceasta saptamâna, egipteanul a atins un subiect delicat din Orientul Mijlociu, referitor la drepturile femeilor, informeaza Mediafax.Vedeta lui Liverpool…

- Atacantul echipei Tottenham, Harry Kane, s-a accidentat la glezna stânga în meciul cu Manchester City si ar putea lipsi pâna la finalul sezonului, informeaza BBC."Suntem îngrijorati. Probabil ca va lipsi în acest final de sezon. Speram sa nu fie grav, însa…

- Premier League va avea 4 reprezentante in sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru prima data dupa ediția din 2008. Tragerea la sorți a „sferturilor" Ligii Campionilor are loc vineri, de la 13:00, liveTEXT pe GSP.ro. Liverpool s-a impus in manșa retur contra lui Bayern Munchen, scor 3-1, și…

- Fotbalistii echipei nationale a Republicii Moldova asteapta cu nerabdare meciul de astazi din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor dintre FC Liverpool si Bayern Munchen. Portarul Dumitru Celeadnic a marturisit ca este suporterul "cormoranilor".