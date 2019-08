City Insurance a plătit în primul semestru daune în valoare totală de 143 milioane de euro Conform unui comunicat, remis miercuri Agerpres, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, City Insurance a raportat prime brute subscrise in valoare de 239 de milioane de euro, echivalentul a 1,132 miliarde de lei, iar numarul politelor emise s-a ridicat la 4,07 milioane. Datele oferite de companie vin ca reactie in urma unor articole aparute in presa cu privire la o cerere de intrare in faliment a asiguratorului depusa in instanta de Grupul de firme AutoCar pentru datorii restante de peste un milion de lei. "Din acest punct de vedere, precizarile ASF aparute in presa - 'Autoritatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

