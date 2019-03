Stiri pe aceeasi tema

- Primavara este sezonul perfect pentru o mini-vacanta de weekend, arata un studiu realizat de catre platforma de rezervari hoteliere HotelGuru.ro. Aproximativ 77% dintre respondenti si-au planificat o excursie de weekend in Romania in perioada martie -...

- Ultimele zile au fost foarte incarcate pentru pompierii din judetul Gorj. Profitand de vremea frumoasa, cetațenii au trecut deja la curațenia de primavara, iar prin arderea miristilor, oamenii au provocat zeci de incendii de vegetatie uscata. Pompierii gorjeni au fost solicitați in ultimele cinci zile…

- Și in acest an, zalauanii vor putea achiziționa marțișoare, incepand cu ultimele zile ale lunii februarie și, firește, primele zile din luna martie. In municipiul Zalau ”Targul de Marțișoare 2019” se va desfașura in perioada 22 februarie 2019 – 3 martie 2019, in urmatoarele locuri: Piața 1 Decembrie…

- ​​​​​​​Intre 4 si 7 aprilie in cel mai nou pavilion din ROMEXPO Primavara aceasta Baby Boom Show – cea mai mare expozitie pentru viitoare mamici si copii cu varste cuprinse intre 0 si 7 ani – anunta o editie impresionanta. Baby Boom Show – in casa noua cu multiple facilitati pentru vizitatori Incepand…

- Vremea ramane mai calda fata de regimul termic obisnuit pentru aceasta perioada, pana la mijlocul lunii februarie, spun meteorologii. Apoi temperaturile mai scad si vor fi sub valorile normale in special la munte si in nord-estul tarii.

- Meteorologii anunța ca vremea se incalzește, iar valorile termice inregistrate in toata țara vor fi mult prea mari pentru aceasta perioada. Va fi primavara in toata regula la final de ianuarie, susține ANM.

- Meteorologii anunta ca urmeaza o perioada de doua saptamani cel putin la fel de capricioasa ca primavara in sensul in care temperaturile se vor schimba de la o zi la alta. Concret, in majoritatea zonelor astazi vor fi aproximativ 0 grade pentru ca joi termperaturile sa creasca chiar si pana la 10 grade…