City break-uri ieftine: Bucurestiul, in topul celor mai accesibile destinatii europene

- Singapore a fost numit cel mai scump oras in care se poate locui, pentru al cincilea an consecutiv, anunta ultimul raport al diviziei care analizeaza costul traiului la nivel mondial, din The Economist Intelligence Unit. Bucuresti este singura capitala europeana ...

- Transportatorul aerian LOT Polish Airlines a lansat noua ruta Bucuresti - Cracovia pe care va opera trei zboruri saptamanale, a anuntat marti Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat. Aeronavele vor decola de pe aeroportul Otopeni cu destinaţia Cracovia în zilele…

- Bucurestiul a fost inclus recent in topul celor mai ieftine destinatii turistice europene. Doua zile in Capitala costa in jur de doua sute de euro, ceea ce pentru straini e un pret mai mult decat convenabil. La polul opus, cel mai scump oraș european este Reykjavik, capitala Islandei.

- Barometrul anual al celor mai ieftine orase turistice claseaza Reykjavik la coada clasamentului, fiind cel mai scump oras turistic european, costurile estimate ajungand la 540 de euro. Capitala Romaniei a fost inclusa in top, doua zile petrecute in Bucuresti ridicandu-se la 196 de euro.

- Bucurestiul se afla in partea a doua a clasamentului privind orasele care ofera cea mai buna calitate a vietii din lume. Capitala Romaniei ocupa locul 109 din cele 231 de orase cuprinse in clasamentul...

- Simona Halep a pașit in finala ediției 2019 a turneului de la Doha. Pentru trofeu se va lupta, sambata, cu Elise Mertens, care a dispus in semifinale de germanca Angelique Kerber. Simona Halep - Elise Mertens 0-0 (sambata, dupa ora 17.00, Digi 1) Cu o ora și jumatate inaintea meciului, a plouat la…

- Aeroportul International Sibiu (AIS) ocupa locul trei in topul aeroporturilor din Europa cu trafic sub cinci milioane de pasageri pe an, potrivit unui comunicat de presa remis marti AGERPRES. "Conform celor mai recente date statistice pentru anul 2018 prezentate de Airports Council International…