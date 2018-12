Stiri pe aceeasi tema

- Impozitarea Bisericii și Armatei ar fi una dintre variantele luate in calcul de Ministerul Finanțelor pentru a se incadra, in 2019, in ținta de deficit de 3%, susține senatorul PNL Florin Cițu, intr-o postare pe Facebook.

- Senatorul liberal Florin Citu afirma ca a doua rectificare bugetara din acest an, programata in noiembrie, arata ca veniturile bugetare estimate pentru 2018 sunt mai mici decat la rectificarea din septembrie. "Teodorovici recunoaste. A mintit - DEZASTRU la Buget. Bugetul pentru 2018 a fost…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, spune ca, in cazul in care biserica va fi impozitata, nu va muri credinta, dar va face mult mai bine. ”E vorba de tot ce inseamna avere, de tot ce inseamna alta activitate productiva, care exista, legata de activitatea bisericii. E drept ca si aici se pot face tot…

- Astfel, in deschiderea evenimentului, Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a spus: „Consider ca astfel de asociații profesionale, precum ADECJR, sau cele care reunesc secretarii județelor sau alte categorii de funcționari publici, sunt foarte importante pentru ca numai prin…

- Ministerul Finantelor Publice a pus în dezbatere publica proiectul de act normativ care creeaza cadrul legal general pentru fondul suveran de dezvoltare si investitii, ce ar urma sa fie înfiintat prin OUG.