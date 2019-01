Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca jurnaliștii care au preluat informațiile publicate de senatorul Florin Cițu se fac vinovați de faptul ca nu au verificat inainte informația. In replica, Cițu arata ca informațiile prezentate de el sunt adevarate și ii transmite lui Teodorovici ca…

- "Nu stiu daca presa este obligata prin lege sa verifice inainte informatiile si pe urma sa le publice - dar o sa verific personal acest lucru - si daca nu exista in lege o sa propun eu modificarea aceasta, inclusiv o amenda. Este inacceptabil ca o persoana publica importanta, vicepresedinte de partid,…

- "Darius Valcov confirma criza! Cifrele prezentate de Darius Valcov sunt masluite. Datele OFICIALE despre executia bugetului in 2018 apar dupa 25 ianuarie 2019. Doar atunci MFP are situatia EXACTA si FINALA a executiei bugetare. Aseara tarziu am fost sunat din MFP si mi s-a spus…

- Senatorul liberal Florin Citu a anuntat ca va informa Eurostat privind manipularea indicatorilor economici in scopul manipularii pietelor de capital, financiare si bancare si cere ca experti ai opozitiei sa verifice corectitudinea executiei bugetare. "Darius Valcov confirma criza. Cifrele…

- Senatorul PSD Florin Citu face acuzatii foarte grave, intr-o postare pe Facebook. El sustine ca cifrele din executia bugetara pe 2018, care va aparea in ianuarie, sunt false si ca Darius Valcov cere angajatilor de la Finante sa masluiasca datele. "Darius Valcov confirma criza! Cifrele prezentate…

- Senatorul PNL Florin Cițu spune ca are informatii ca Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, le-ar cere angajaților din Ministerul de Finanțe sa falsifice datele despre execuția bugetului, in așa fel incat execuția finala sa arate așa cum a anunțat el, sub 3…

- Fostul ministru Darius Valcov, in prezent consilier al premierului Viorica Dancila, anunta ca Romania s-a incadrat in tinta de deficit de 3%."Deficit (cash) 2018 = 2,92% Felicitari valoroasei echipe de la Ministerul Finantelor Publice!#indraznestesacrezi", scrie Valcov pe Facebook.CITEȘTE…