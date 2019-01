Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Florin Citu face acuzatii foarte grave, intr-o postare pe Facebook. El sustine ca cifrele din executia bugetara pe 2018, care va aparea in ianuarie, sunt false si ca Darius Valcov cere angajatilor de la Finante sa masluiasca datele. "Darius Valcov confirma criza! Cifrele prezentate…

- Senatorul PNL Florin Cițu spune ca are informatii ca Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, le-ar cere angajaților din Ministerul de Finanțe sa falsifice datele despre execuția bugetului, in așa fel incat execuția finala sa arate așa cum a anunțat el, sub 3…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, susține ca Romania s-a incadrat in tinta de deficit de 3%. In replica, senatorul PNL, Florin Cițu, arata ca Darius Valcov ar fi prezentat cifre masluite, informația fiindu-i oferita de oamenii din Ministerul de Finanțe,…

- Premierul Viorica Dancila se lauda din nou cu "performantele economiei romanesti", afirmand ca tara noastra a avut in trimestrul trei din acest an a doua cea mai mare crestere economica din UE. "Datele statistice publicate recent de Institutul National de Statistica si Eurostat confirma faptul…

- Senatorul liberal Florin Citu a scris, vineri, pe Facebook, de ce crede ca datele privind economia Romaniei sunt manipulate, in conditiile in care Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, in aceeasi zi, evolutia pentru trimestrul al treilea precum datele semnal din noiembrie.

- Purtatorul de cuvant al Partidul Național Liberat (PNL), Ionel Danca (FOTO), a anunțat joi, 22 noiembrie, ca PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pe anul 2019. „PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pentru anul 2019 care sa evite intrarea Romaniei in perioada…

- Senatorul liberal Florin Citu afirma ca a doua rectificare bugetara din acest an, programata in noiembrie, arata ca veniturile bugetare estimate pentru 2018 sunt mai mici decat la rectificarea din septembrie. "Teodorovici recunoaste. A mintit - DEZASTRU la Buget. Bugetul pentru 2018 a fost…

- Deputat Danut Bica: Dupa PSD, potopul! Guvernele Dragnea ne-au ingropat in datorii! Declarație politica prezentata in sedinta din 7 noiembrie 2018 a Camerei Deputatilor: Domnule Presedinte, Stimati colegi, Intr-un document oficial, transmis recent de Ministerul Finanțelor Publice catre Parlament, Guvernul…