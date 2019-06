Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Cițu a declarat marți, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca in ședința de dimineața a conducerii PNL s-a decis depunerea unei plangeri penale impotriva premierului Viorica Dancila și a ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, pe

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, a declarat marți, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca in ședința de dimineața a conducerii PNL s-a decis depunerea unei plangeri penale impotriva premierului Viorica Dancila și a ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici.„Eu am prezentat argumentele azi, ei nu…

- Premierul Viorica Dancila le-a spus, marți, in ședința parlamentarilor PSD, ca ea și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ar avea plangeri penale facute de PNL.Potrivit lui Dancila, plangerile penale sunt facute pentru modul de elaborare a bugetului pe 2019. Dancila nu a precizat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) sustine ca activitatile din sectiile de votare se desfasoara in parametri normali, inregistrandu-se doar ”incidente izolate”. MAE afirma ca au fost situatii punctuale cand au ajuns simultan cinci autocare cu alegatori la aceeasi sectie de votare sau momente cand urnele…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) sustine ca activitatile din sectiile de votare se desfasoara in parametri normali, inregistrandu-se doar ”incidente izolate”. MAE afirma ca au fost situatii punctuale cand au ajuns simultan cinci autocare cu alegatori la aceeasi sectie de votare sau momente cand…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu l-a acuzat pe președinte Klaus Iohannis ca a amenințat Executivul cand l-a avertizat sa nu adopte ordonanțe de urgența privind justiția pana la referendumul din 26 mai, afirmand ca ar trebui facuta o plangere penala pe numele șefului statului.Citește și: Sondaj…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat duminca, la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice mutarea ambasadei Romaniei in Israel la Ierusalim. "Din pacate, mi-aș fi dorit ca aceasta faza sa fie depașita, dar deja am vazut ca a aparut in spațiul public din partea PNL solicitarea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca se așteapta ca opoziția sa-i mai faca o plangere penala dupa declarațiile sale cu privire la mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.Șeful Executivului a spus ca a vazut ca ar fi aparut deja idei…