Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca Liviu Dragnea și PSD trebuie sa raspunda daca știa despre inghețarea salariilor și neaplicarea Legii salarizarii, despre concedierile de la stat și reducerile de buget pentru bunuri și servicii.Citește și: SURSE - Comisia Europeana, scrisoare BOMBA catre…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca este o varianta de lucru inghetarea salariilor din 2019, asa cum reiese din documentul prezentat de liberalul Florin Citu, dar asta ar presupune inclusiv aplicarea mai rapida a Legii Salarizarii, adica in 2020, nu pana in 2022. "Face o confuzie in ce…

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, sambata, ca PSD va introduce, de anul viitor, masuri de austeritate și nu va mai aplica Legea salarizarii unitare. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca aceasta masura este doar luata in calcul, dar Florin Cițu revine cu noi informații și arata…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, și senatorul PNL Florin Cițu au avut, sambata, un schimb de replici legat de situația bugetului de stat, ca urmare unui document trimis Comisiei Europene (CE), scrie Mediafax.La data de 18 octombrie, MFP a trimis catre CE o scrisoare…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca executivul a trimis in urma cu cateva zile Comisiei Europene un document in care ar promite inghetarea salariilor in sectorul bugetar in anul 2019 la nivelul lunii decembrie 2018.

- Senatorul PNL Florin Cițu citeaza un document pe care Guvernul l-a trimis Comisiei Europene in care anunta masuri radicale pentru reducerea deficitului bugetar, intre care inghețarea salariilor in mediul bugetar. Mai mult, Guvernul ar urma sa amane și aplicarea legii salarizarii unitare.

- Senatorul PNL Florin Citu a scris pe Facebook ca Guvernul le-ar pregati companiilor private fie o suprataxare a profitului, fie o nationalizare a unei parti din active, afirmand ca ”stapanii de la Est ai lui Dragnea nu mai au rabdare si ii cer sa instaureze cat mai repede un regim totalitar”.

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a scris, luni, pe Facebook, ca in perioada Cabinetului Ponta, cand Liviu Dragnea era vicepremier, s-a produs „cel mai mare jaf instituționalizat din istoria Romaniei”, prin memorandumul dat pentru ștergerea datoriei de 400 milioane de dolari a companiei KazMunayGas."Astazi…