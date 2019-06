Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul liberal Florin Cițu lanseaza un atac violent la adresa ministrului Finanțelor Eugen Teodorovici, care a anunțat recent ca vrea sa candideze din partea PSD la prezidențiale.Haos in Etiopia - Seful Statului Major al armatei, ucis de garda sa de corp. Și presedintele regiunii Amhara…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca l-a rugat pe seful statului american Donald Trump sa ajute la demararea productiei de gaze naturale din apele teritoriale romanesti ale Marii Negre, care va fi realizata cu participarea companiei Exxon din SUA, aceasta fiind singura alternativa practica…

- Membrii republicani și democrați ai Congresului SUA i-au transmis vineri președintelui Donald Trump ca sunt preocupați de "traiectoria descendenta a democrației" Ungariei, înainte de vizita primului-ministru Viktor Orban la Washington saptamâna viitoare, relateaza Reuters."În…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a confirmat faptul ca România este unul dintre actionarii importanti ai Bancii Internationale de Investitii, institutie cu sediul la Moscova. Mai mult decât atât, tara noastra este cu contributiile la zi.

- Senatorului liberal Florin Cițu susține ca ministrul Finanțelor din Romania are imunitate diplomatica acordata de Moscova și ca nu platește taxe statului roman pentru ca este guvernator al Bancii Internaționale de Investiții a Rusiei.

- Iata postarea lui Cițu de pe pagina sa de Facebook: ”Dragnea i-a vandut si tradat pe romani! Din primul moment v-am spus ca OUG 114 are rolul de a distruge companiile private care activeaza in Romania si de a favoriza “investitorii” rusi. Pana acum am aratat ca rusii au beneficiat de pe urma suprataxarii…