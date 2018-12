Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, miercuri, ca bursa fiind in picaj cu 7% in urma anuntului ministrului Finantelor Eugen Teodorovici a ordonantei de urgenta prin care Guvernul le impune bancilor o „taxa pe lacomie”.

- Senatorul PNL Florin Citu afirma ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri (care nu a fost anuntata inca oficial) o ordonanta de urgenta care va dinamita tot sectorul privat. Potrivit acestuia, ordonanta are peste 60 de articole, iar fiecare articol aduce o noua taxa pentru toate sectoarele…

- Senatorul PNL Florin Cițu susține, intr-o postare pe Facebook, ca in ședința de guvern de miercuri „Dragnea si Valcov, susținuți de Teodorovici și ALDE, introduc OUG-ul care dinamiteaza tot sectorul privat și marcheaza revenirea Romaniei la socialism exact la 29 de ani dupa eliberare”.VIDEO…

- Desi nu a fost supusa consultarii publice si nici macar publicata spre dezbatere, Ordonanta de urgenta despre care vorbea liderul PSD duminica seara, cea privind supraimpozitarea companiilor din mediul privat, ar putea fi adoptata in sedinta de maine a Executivului, sustine liberalul Florin Citu.

- Business International Cum vor politicienii sa convinga gigantul german Volkswagen sa vina in Galati si Braila, unde nu e nici autostrada sau aeroport Tweet Print Mail Discutiile au inceput dupa ce, in urma cu cateva zile, conducerea grupului auto Volkswagen a vorbit despre posibilitatea construirii…

- Senatorul liberal Florin Citu a declarat, marti, ca executia bugetara pe luna septembrie arata "o economie in deriva", sustinand ca primele consecinte vor aparea la rectificare, cand nu vor mai fi bani pentru niciun fel de proiect, iar pentru 2019 va fi un buget de austeritate, scrie Agerpres."Astazi…

- Document incendiar.Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, sambata, ca PSD va introduce, de anul viitor, masuri de austeritate și nu va mai aplica Legea salarizarii unitare. Liberalul prezinta in acest sens un document trimis CE prin care coaliția de guvernare promite inghețarea salariilor in…