Citu: Guvernul adopta maine o OUG care dinamiteaza sistemul privat. Vor fi taxe noi pentru fiecare sector din economie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, neaga ca salariile bugetarilor vor ingheta anul viitor la nivelul lunii decembrie 2018. Mai mult, el da asigurari ca majorarea punctului de pensie se va face potrivit calendarului, iar bugetarii vor primi in continuare voucherele de vacanta. "Cineva…

- Noii ministri acceptati de presedintele Klaus Iohannis au depus juramantul de investitura in functie, in cadrul unei foarte scurte ceremonii care a durat doar 10 minute, marti dupa-amiaza la Cotroceni. Este vorba despre Gabriel Les, ministrul Apararii, Marius Budai, ministrul Muncii si Justitiei…

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, sambata pe Facebook, ca Guvernul PSD-ALDE a ascuns faptul ca a platit datoria externa, respectiv imprumuturi la BEI și BERD, cu fonduri europene. Liberalul ii cere ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, sa raspunda public cu privire la acest subiect, scrie…

- Calin Popescu Tariceanu și-a bagat colegii din ALDE in ședința, in Biroul Politic Central al formațiunii. Liderul ALDE a anunțat ca il cheama la ordine pe ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a declarat ca Guvernul va face o noua rectificare bugetara și ca Legea Bugetului…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca este o varianta de lucru inghetarea salariilor din 2019, asa cum reiese din documentul prezentat de liberalul Florin Citu, dar asta ar presupune inclusiv aplicarea mai rapida a Legii Salarizarii, adica in 2020, nu pana in 2022. "Face o confuzie in ce…

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, sambata, ca PSD va introduce, de anul viitor, masuri de austeritate și nu va mai aplica Legea salarizarii unitare. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca aceasta masura este doar luata in calcul, dar Florin Cițu revine cu noi informații și arata…

- Florin Citu a facut scris sambata, pe Facebook, ca PSD si ALDE nu mai aplica legea salarizarii unitare si recunosc falimentul programului de guvernare. "PSD i-a tradat si i-a mintit pe romani. Romania in criza economica - PSD introduce masuri de AUSTERITATE in 2019!!! Intr-un…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sustine ca TVA nu va creste, mentionand ca Guvernul a spus clar de la inceput ca nu va majora numarul si cuantumul taxelor. Oficialul adauga ca nu a luat niciodata masuri care sa impovareze contribuabilul. "Nu am facut si nu voi face acest…