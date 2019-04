Stiri pe aceeasi tema

- ”Liviu Dragnea: 57 de miliarde de lei era fondul de salarii in 2016. Spuneau ca nu au bani. Noi cum am reușit sa creștem salariile la 86 de miliarde de lei? Victor Ciutacu: Fostul dumneavoastra camarad, Victor Ponta, ar raspunde: imprumutandu-va din strainatate. Liviu Dragnea: Ce minciuna.…

- Liviu Dragnea este disperat sa opreasca decizia agentiei Standard&Poor’s de a schimba perspectiva ratingului de tara de la stabil la negativ deoarece Romania se afla la cateva luni de fi eliminata de pe pietele de imprumut, sustine senatorul liberal Florin Citu.

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca documentele venite de la Comisia Europeana arata faptul ca Guvernul a falsificat datele execuției bugetare pentru anul 2018. Mai mult, din documente rezulta ca la nivelul Comisiei Europene este cunoscuta problema.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea scapa…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit vineri seara, la Congresul Socialistilor Europeni de la Madrid, despre majorarea salariilor și pensiilor. „Suntem dupa 15 ani de dominație a dreptei care a distrus multe valori, multe speranțe, multe destine. A distrus increderea in proiectul european și…

- Victor Negrescu, lider PSD Romania, organizatia de tineret a socialistilor europeni, pledeaza pentru o Romanie mai puternica in interiorul UE. Mesajul sustinut de Negrescu vine in contextul in care liderii PSD Liviu Dragnea si Viorica Dancila au lansat critici repetate la adresa institutiilor europene.

- Senatorul PNL Florin Citu avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca urmeaza taxe noi, intrucat in luna ianuarie guvernul a incercat sa imprumute 2.9 miliarde lei, insa a imprumutat doar 1.4 la scadente diferite dar la dobanzi in crestere, iar anul trecut a platit doar pe dobanzi 13 miliarde lei.Romania…

- Președintele PSD a scris, duminica, pe Facebook ca Romania a avut cele mai mari creșteri in ultimii doi ani. Liviu Dragnea susține ca Produsul Intern Brut al Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in plus fata de 2016, adica o crestere de 25 la suta. "71,2 miliarde…

- Senatorul PNL Florin Citu a sustinut luni ca autoritatile romane negociaza in prezent un imprumut extern "foarte important" si i-a solicitat ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte public conditiile in care se face acest demers. "Am prezentat o propunere Biroului Executiv ca…