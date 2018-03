Citricele şi fructele proaspete s-au scumpit cel mai mult în februarie Citricele si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in februarie 2018 fata de ianuarie, in timp ce, la categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul gazelor, releva datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit statisticii, citricele si alte fructe meridionale s-au scumpit in a doua luna a acestui an cu 5,98%, in comparatie cu luna anterioara, iar pretul la fructe proaspete a crescut cu 3,54%. Pe de alta parte, cele mai mari scaderi de preturi au fost consemnate la oua (-4,07%),… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

