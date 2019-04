Cititul în cădere liberă. Se mai poate rezolva acest fenomen îngrijorător? În România, statisticile arata ca arta cititului se îndreapta vertiginos înspre pierire. Aproximativ o cincime din populație nu citește absolut deloc, iar într-un an, șapte din zece români nu citesc nicio carte. Aproximativ 40% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali, în timp ce doar 3% dintre adulți citesc mai mult de zece carți pe an. Deși nu pare a fi un fenomen de mare anvergura în mare comparație cu alte derapaje, implicațiile lipsei de citit sunt multiple. Lectura, lecția de viața care ne lipsește , lecția de viața care ne lipsește &"A citi… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curs valutar marți, 5 martie 2019! Leul mușca din euro potrivit BNR! Vești proaste de la Banca Naționala cu privire la cursul de schimb al leului fața de restul monedelor internaționale. Marți, Euro a crescut simțitor, depașind pragul psihologic de 4.75 lei.

- Los Angeles Lakers traverseaza o forma proasta in liga nord-americana de baschet. Echipa la care evolueaza Lebron James a fost invinsa pe teren propriu cu 105-113 in derby-ul Los Angeles Clippers, intr-o partida din conferința de est.

- "Atata timp cat de un an de zile eu si alti colegi am tras niste semnale despre tipul de management, despre tipul de agenda publica inlocuita cu alte agende, nu a fost nicio dezbatere interna, nu a fost nimic bine, totul e bine daca spune cineva, evident ca lumea nu mai suporta. (...) Un an de zile…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, luni, ca PSD este in cadere libera si probabil "isi va incheia misiunea istorica"."Atata timp cat de un an de zile eu si alti colegi am tras niste semnale despre tipul de management, despre tipul de agenda publica inlocuita cu alte agende, nu a fost…

- Totul se intampla intr-o perioada in care elevii stau oricum mai mult pe acasa decat la scoala. Vineri, acestia vor intra din nou, in vacanta. In Bucuresti, unde exista cele mai multe cazuri de gripa, nicio scoala nu a indeplinit conditiile pentru inchiderea ei, iar profesorii fac apel la parinti…

- In genere, in decurs de o luna, increderea rusilor in presedintele Vladimir Putin a scazut cu 3,4-. Cu toate acestea, Vladimir Putin ramane omul politic in care rusii au cea mai mare incredere. Pe locul doi se claseaza ministrul apararii Serghei Soigu, iar pe locul trei - seful diplomatiei ruse Serghei…

- Vești proaste de la specialiștii economici pentru anul 2019. Conform estimarilor facute de CFA, urmatoarele 12 luni vor fi marcate de creșteri ale inflației, dar și o depreciere masiva a leului in fața euro.

- Rujeola va face ravagii in Europa, anul acesta! In urmatoarele 12 luni, numarul imbolnavirilor va bate recordul ultimului secol, arata o analiza a Organizatiei Mondiale a Sanatatii. 60 de mii de oameni vor fi afectati de boala. De doua ori mai multi decat in 2017. Numai anul trecut, 72 de oameni au…