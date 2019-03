Stiri pe aceeasi tema

- Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 28 martie, incepand cu ora 08:30, consumatorilor de pe stazile: Salatruc, Gociu Nicusor, Venus si Aviatorilor din localitatea Petrosani.…

- Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale vineri, 8 martie, incepand cu ora 9.00, pe urmatoarele strazi din municipiul Cluj-Napoca: Nichita Stanescu, Panait Istrati, G.V. Bibescu,…

- Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 28 februarie, incepand cu ora 9.00, pe urmatoarele strazi din municipiul Alba Iulia: Vasile Goldis, bd. Revolutiei 1989, bd. 1 Decembrie…

- In cursul anului trecut (2018) procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au avut de soluționat un numar de 17.195 de dosare. Au fost intocmite 7 acorduri de recunoaștere a vinovației. In 2018 la Parchet dar și la unitațile din raza de competența au intrat 6.605 cauze noi. In stoc, la sfarștul…

- Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale vineri, 18 ianuarie, incepand cu ora 9.00, pe urmatoarele strazi din municipiul Alba Iulia: Motilor, N. Balcescu, Bucovinei, N. Titulescu,…

- Procurorii DNA au sesizat instanta de judecata cu acordul de recunoastere a vinovatiei in cazul primarului comunei Grindu din judetul Ialomita, Costel Vieriu, de la PSD, acuzat de savarsirea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata.Procurorii anticoruptie au retinut, in acordul…