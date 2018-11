Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au stabilit, pentru Cristian Borcea control judiciar pe o cautiune de doua milioane de lei, dupa ce acesta a fost audiat mai multe ore la sediul unitatii de parchet, in dosarul in care e vizat de spalare de bani si evaziune fiscala, au precizat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

- Fostul aspirant la Presedintia Romaniei in 2009 a fost din nou trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala. Constantin Ninel Potarca nu este judecat singur in dosarul respectiv, ci impreuna cu nepotu...

- Președintele PSD Liviu Dragnea este in centrul unui nou scandal. De aceasta data este vorba de un scandal cu iz economic - acuzațiile aduse de consultantul politic Cozmin Gușa vizeaza o evaziune fiscala de aproximativ 150 de milioane de EURO prin intermediul fiului sau, Valentin Dragnea.Cozmin…

- Romania TV a prezentat o inregistrare in care Adrian Țuțuianu le-a spus unor primari și consilieri din PSD ca are informații conform carora tatal și fratele uneia dintre femeile-ministru din Guvern vor primi o decizie definitiva intr-un dosar de evaziune fiscala. Vicepresedintele PSD face referire…

- Astazi, politistii efectueaza 69 de perchezitii pe raza a 12 judete si a municipiului Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele a 56 de persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului german. Activitatile se desfasoara impreuna cu investigatori fiscali germani…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au actionat in peste 1.000 de statii de cale ferata, aerogari, rute feroviare si navale si trenuri de calatori pentru mentinerea sigurantei transporturilor.

- Adrian Moraru, Directorul Institutului de Politici Publice, susține, referitor la imputernicirea lui Adrian Sindile ca inspector general, ca "in orice alta tara, la aceasta ora, Ionut Sindile scria pagini de declaratii in arest"."Exista niste coordonatori pe teren si o celula de criza care…