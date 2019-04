Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu este un barbat credincios, iar acum a facut o marturisire emoționanta in direct la Antena Stars. Designerul a declarat ca a petrecut multe Sarbatori de Paste si de Craciun la manastiri. „Am fost in locuri incarcate de energie si de credinta si m-am simtit foarte bine. Banii nu inseamna…

- Rugaciunea de sambata dimineața care iți aduce fericire și pace in suflet. Rostește-o acum cu credința și vei simți adevarate minuni in inima ta! Doamne Iisuse Hristoase, te rog in aceasta zi in care m-am trezit sanatos, sa ai grija de mine și de familia mea

- Preacurata Fecioara Maria, Cea care este mai cinstita și mai inalta decat toți ingerii, a fost praznuita la Snagov intr-un mod cu totul special. Plini de evlavie, zeci de credincioși, in frunte cu primarul Marian Oancea și prefectul Mihai Nița, s-au rugat pentru sanatatea, liniștea și mantuirea sufleteasca,…

- Pe langa tradițiile și superstițiile legate de sarbaoarea Bunei Vestiri, praznuita in calendarul ortodox pe 25 martie, toți credincioșii trebuie sa rosteasca rugaciunea de Buna Vestire, inchinata Maicii Domnului.

- Buna Vestire 2019. Biserica Ortodoxa sarbatorește Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificația acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anunțat-o pe Fecioara Maria ca va da naștere Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Buna Vestire…

- Rugaciunile incepatoare, obligatorii: In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindeni esti si toate le plinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule…

- Ne aflam in Postul Paștelui, o perioada in care cu toții incercam sa fie mai buni, mai smeriți, mai iertatori și mai aproape de Divinitate. Așa cum spuneam și cu alte ocazii, una dintre cele mai bune cai de convorbire cu Dumnezeu este Rugaciunea.

- Rugaciunea este cea mai buna cale de a fi aproape de Divinitate. Prin rugaciune mulțumești, te rogi și poți vorbi cu Dumnezeu. Rugaciunea inseamna eliberare de griji și incredere ca problemele vor fi rezolvate.