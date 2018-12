Citi: Punctele de inflexiune si amenintarile care vor marca economia mondiala in urmatorul an; iata la ce se asteapta economistii Citi

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Increderea analistilor scade si o incetinire a cresterii economice se contureaza tot mai clar. „Se vede ca economia incetineste, nu numai in Roma­nia, ci si in Uniunea Europeana.“ Tweet Print Mail Autor: Razvan Botea astazi, 00:07 1 Indicatorul de incredere macroeconmica al…

- Aproape trei sferturi dintre intreprinderile mici și mijlocii, chestionate de Consiliul IMM, se așteapta sa aiba dificultați ca efect al majorarii salariului minim, iar jumatate se pregatesc sa concedieze pana la 5 angajați. Antreprenorii se așteapta totodata sa fie obligați sa scumpeasca produsele…

- Financial Times: Martin Wolf- Statele Unite trebuie sa evite un nou razboi rece cu China ● The Guardian: Plecarea lui Merkel va fi o pierdere pentru Europa in aceste vremuri de cumpana ● Les Echos: Cresterea italiana la relanti, dobanzile cresc ● La Libre Belgique: Cum va arata moneda speciala dedicata…

- FMI estimeaza o incetinire a cresterii in 2019 la 2,5% pentru Statele Unite si +6,2% pentru China. Si mai mult, de vreme ce noile previziuni nu includ celelalte amenintari ale lui Donald Trump, printre care noi taxe pe alte marfuri chinezesti in valoare de 267 de miliarde de dolari. Asta ar echivala…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China reprezinta un risc real de a transforma lumea intr-un loc „mai sarac și mai periculos”, se arata in cel mai recent comunicat emis de catre Fondul Monetar Internațional, relateaza BBC preluat de mediafax De asemenea, FMI și-a diminuat așteptarile…

- "Exista semne potrivit carora cresterea mondiala a atins un platou. Aceasta a devenit mai putin sincronizata cu mai putine tari care participa la aceasta expansiune", a explicat ea. Printre riscurile care ameninta dinamismul economiei mondiale aceasta a notat impunerea de "taxe vamale", o referire la…

- Economistii isi reduc previziunile de crestere economica pentru 2018, la sub 4%, dupa ce Institutul National de Statistica a publicat datele detaliate despre evolutia PIB in trimestrul al doilea. Cresterea economica de 4% inregistrata in semestrul I este una buna, dar perspectivele pentru…

- ♦ Economistii incep sa coboare previziunile de crestere economica, dupa ce INS a publicat datele detaliate despre cresterea PIB in T2/2018. Concluzia? Industria nu merge asa bine, iar investitiile sunt dezamagitoare. BCR, principala banca din sistem dupa active, a coborat previ­ziunea…