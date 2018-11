citesteDobrogea: Viciul marinei“, daruire sau desgust“? Lucrari din Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul 1, anul III, 1922, ianuarie martie al Analelor Dobrogei serie veche , revista Societatii Culturale Dobrogene, cuprinde un articol al renumitului istoric Nicolae Iorga pag. 27 25 . Articolul poarta denumirea "Cele trei Dobrogi pe care le am gasit; Sate si oameni din Dobrogea romaneasca la 1859"…

- "Analele Dobrogei", revista Societatii Culturale Dobrogene, este un "fluviu" de scrieri care aduc in mintea cititorilor tot mai multe perspective despre Dobrogea. Astfel, astazi aducem in atentie un articol care referitor la sarbatorile marcate de dobrogeni. Articolul lui Th. D. Sperantia "Dobrogea…

- Prin Monografia comunei Valu lui Traian, Stefan Paunescu, un om de baza al comunitatii, a dorit sa prezinte adevaruri si detalii mai putin stiute despre aceasta localitate. Pe langa aspectele ce tin de asezarea localitatii, de istoria sa, de economie, de activitatile culturale atat de diferite, fostul…

- "laquo;Paristrionraquo; un ducat de granita bizantin in Dobrogea de astazi" este un fragment dintr o comunicare prezentata la Academia Romana si semnata de N. Banescu, profesor la Universitatea din Cluj. Regasim in sumarul revistei Societatii Culturale Dobrogene, in numarul 3 al "Analelor Dobrogeildquo;…

- "Veste Buna. Romanii emigreaza din Dobrogea. Era de asteptat" este un alt articol manifest al lui Constantin Pariano care trebuie adus in fata cititorilor. Descoperim in sumarul revistei Societatii Culturale Dobrogene, in numarul 1 al anului II, 1921, din ianuarie martie, al "Analelor Dobrogeildquo;…

- Digitalizarea revistei "Analele Dobrogei" ofera publicului cititor, azi, sansa de a descoperi in numarul 3 al publicatiei, din anul 1920, incepand cu pagina 355, la capitolul "Pagini din istoria culturii romanesti in Dobrogea Inainte de 1877", semnat de I.N. Roman, o perspectiva a romanilor din Dobrogea,…

- In numarul 2 al anului I al revistei "Analele Dobrogei" serie veche , la pag. 212, am descoperit, sub titlul "Zori de zi ori amurg ",un impresionant manifest semnat de Constantin D. Pariano, datat 8 iulie 1920, Hasancea actualul Valu lui Traian . Venit in Dobrogea dupa 1878, Constantin D. Pariano nascut…

- Recent adaugata Fondului documentar "Dobrogea de ieri si de azildquo;, revista "Analele Dobrogeildquo; serie veche 1920 1935 constituie un veritabil izvor de documentare, dar si de lectura, aducand in atentie informatii din cele mai variate domenii intr o forma usor de parcurs. Chiar din primul numar…