citesteDobrogea: Nebanuita legatura a criticului de film Irina Margareta Nistor cu Dobrogea. Generozitatea strabunicului Dumitru Alessiu

- Rasfoind de a lungul acestor luni de cand Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta s a revelat cititorilor sai, am putut descoperi impreuna cat de mult au iubit aceasta provincie inaintasii nostri, dar mai ales cat de mult si au dorit sa demonstreze ca unificarea regimului politic al tarii pe toata intinderea…

- Pe vremea cand Dobrogea se afla sub ocupatie turceasca, la Constanta nu exista niciun serviciu de sanatate publica, iar lipsa apei potabile constituia o mare problema, nevoile populatiei fiind asigurate de cele patru puturi de Andalchioi. La un moment dat, s a incercat chiar si construirea unei instalatii…

- Conform informatiilor pe care medicul Hector Sarafidi le ofera in amplul articol "Medicina in Dobrogealdquo;, publicat in volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, aparitia primilor medici pe teritoriul dintre Dunare si Marea Neagra coincide cu venirea companiei…

- "Dobrogea si drepturile politice ale locuitorilor eildquo; pe care o puteti citi in Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta este o bijuterie literara aparuta in anul 1905, o lucrare de referinta despre istoria Dobrogei. Doar astfel merita catalogat volumul semnat de publicistul, poetul si scriitorul roman…

- "Istoria medicala a Dobrogei in trecutul ei nu este bogataldquo;, afirma dr. Hector Sarafidi intr un amplu studiu publicat in monumentala lucrare colectiva "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;. Primele referiri la acest aspect, datand de la inceputul secolului al XIX lea,…

- De a lungul numeroaselor articole consacrate istoriei invatamantului public dobrogean, asa cum ne au fost ele relevate de inspectorul sef Ioan Georgescu in lucrarea "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, am incercat sa readucem in atentie scoli de traditie ale acestei provincii,…

- Dobrogea, spatiu multietnic si multicultural, este intesata si de lacasuri de cult crestine, dar si de geamii si moschei, ca un semn al bunelor relatii de convietuire care dau o nota distinctiva acestui fascinant tinut dintre Dunare si Marea Neagra. Despre acest mozaic multietnic scrie si subdirectorul…

- In descrierea parcursului pe care Gimnaziul mixt din Cavarna, judetul Caliacra, l a avut de la infiintarea sa pe 26 ianuarie 1916, inspectorul sef Ioan Georgescu nu se fereste sa spuna ca din cauza slabei pregatiri a corpului profesoral aproape jumatate dintre elevi au ramas corijenti. "In 1919 1920…

- Continuam seria rememorarilor legate de istoria inceputurilor scolilor romanesti de pe teritoriul bulgar cu doua institutii din judetul Caliacra, descrise in capitolul "Invatamantul public in Dobrogealdquo;, scris de inspectorul sef Ioan Georgescu.Liceul de baieti "N. Filipesculdquo; din Bazargic, judetul…

- In Dobrogea otomana, bisericile sau asezamintele monahale crestine, desi existau, nu erau prea numeroase si nu se construiau cu usurinta, deoarece era nevoie de o autorizatie speciala, care se obtinea greu si costa scump. Sub nicio forma, acestea nu trebuiau sa intreaca in inaltime minaretele geamiilor…

- Cu siguranta ati folosit expresia "I a venit de hacldquo;, ii cunoasteti semnificatia, dar nu ii stiti istoria, provenienta. Va spunem noi care este. Raspunsul l am gasit in lucrarea cu extraordinara valoare documentara "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;. Dupa cum informeaza…

- La mai putin de un an de la reintegrarea Dobrogei in granitele statului roman, revizorul eparhial leronim Stefanescu a facut o trecere in revista a lacasurilor de cult crestine din aceasta parte de tara, pentru a vedea care era starea clerului si bisericilor din Dobrogea in primul an de administrare…

- O frumoasa descriere ne ofera Ioan Georgescu in capitolul sau "Invatamantul public din Dobrogealdquo; asupra vizitei pe care insusi regele Carol I a efectuat o in anul 1911 la Gimnaziul "Mircea cel Batranldquo;. "Cred ca nu gresesc daca afirm ca, poate, datorita inainte de toate grijei parintesti a…

- Alaturi de litoral si Delta, padurile atat cate au mai ramas reprezinta bogatia naturala a Dobrogei. O calatorie in timp, pentru a vedea care era "structuraldquo; padurilor acum aproape un secol, este utila pentru a observa cresterea si descresterea intinderilor de "aur verdeldquo;.Sa ne intoarcem asadar…

- Spiru Haret este intemeietorul invatamantului profesional in aceasta provincie "unde totul e de facut pentru cucerirea vietii economiceldquo;.Inspectorul sef Ioan Georgescu vorbeste, in capitolul "Invatamantul public in Dobrogealdquo;, in anul jubiliar 1928, despre o scoala de arte si meserii vrednica…

- Cel dintai gimnaziu infiintat la tara, la 11 martie 1919, a fost cel mixt, denumit "Traianldquo;, din localitatea Adamclisi. Elevii pregatiti in particular aici au dat examen inaintea unei comisii prezidate de C. Lazarescu, directorul de atunci al Liceului "Mircea cel Batranldquo;. Dupa doi ani de existenta,…

- Ca romanul este risipitor, nesabuit, ca actioneaza doar animat de viitorul imediat, ca nu este vizionar si isi bate joc de natura se vede in modul in care stie sa pretuiasca aurul verde al planetei, padurea. E de ajuns sa ne uitam in Dobrogea natala. Candva, in urma cu peste 140 de ani, pe cand teritoriul…

- Din noiembrie 1919, la Constanta ia fiinta Scoala secundara de fete gr. II "Regina Elisabetaldquo;, deoarece parintii care doreau sa si indrume fiicele la studii mai inalte erau nevoiti sa le trimita cu mari cheltuieli la Bucuresti, la Galati sau in alte centre cu scoli secundare de fete. Asa incat…

- Daca in articolele anterioare povesteam despre "releleldquo; pe care inspectorul sef Ioan Georgescu le constata studiind monografiile scolilor primare de pretutindeni din provincie, trebuie spus ca exista si o tratare aparte a "bunelorldquo; descoperite. "Nu putem tagadui ca analfabetismul e in agonie.…

- Ieri povesteam despre "releleldquo; identificate de inspectorul sef Ioan Georgescu in invatamantul dobrogean intre anii 1878 si 1919. Si daca o parte au fost descrise deja, am vrea sa va oferim un fragment ce pare sa explice de ce, din mosi stramosi, nu am reusit sa cladim noi, romanii, frumosul. "Obisnuiti…

- Parcurgand capitolul dedicat invatamantului dobrogean, scris de inspectorul sef Ioan Georgescu in volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, realizam cu atat mai mult valoarea de adevar a butadei "Istoria se repeta ldquo;, evident, cu nuanta ei de... sarcasm.…

- In editia de ieri am prezentat prima parte a amplului capitol dedicat "Invatamantului public in Dobrogealdquo;, semnat de inspectorul sef Ioan Georgescu. Astazi ne vom opri asupra "Invatamantului primar in judetul Constanta si Durostorldquo;, cu avatarurile pe care le a avut de indurat inainte de momentul…

- "Scoala romaneasca... singurul liman de scapare al nationalitatii noastre romane din partea dreapta a batranului Danubiu, naufragiata de vanturile sortii si strivita de atatea elemente straineldquo;, scria la 1871 dascalul Costache Petrescu, parca testamentar si inca actual, despre ceea ce ar trebui…

- Schita istorica a justitiei romanesti in Dobrogea, alcatuita de judecatorul D. Stoicescu, pleaca inca de pe vremea Imperiului Otoman cu 450 de ani inainte de 1878, cand justitia otomana nu a existat ca o institutie deplin stapanitoare a intregii populatii a Imperiului. "Ortodocsii aveau justitia patriarhiei,…

- Ca un corolar a tot ceea ce s a scris anterior din volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, capitolul "Progresele realizate in Dobrogea in timp de 50 de ani in industrie si comertldquo; releva adevarul istoric ca industria dobrogeana a contribuit CANDVA cu un…

- In capitolul "Studiile geologice in Dobrogea dupa anexareldquo;, parte a lucrarii "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, geologul Gheorghe Macovei, profesor la Scoala Politehnica din Bucuresti, geolog sef la Institutul Geologic al Romaniei, readuce in atentie nume de confrati…

- De a lungul mai multor episoade, am redat, cu vadita tristete, tot ceea ce inaintasii nostri au incercat sa realizeze aici, atat in porturile de la mare, cat si in cele fluviale, constienti fiind de potentialul marinei. Din pacate, nu numai ca nu am stiut sa ne pretuim mostenirea, dar la ora actuala…

- Citind si recitind istoria marinei comerciale, nu are cum sa nu te revolte imensul potential pe care aceasta ramura a economiei constantene, dar si romanesti, l a ratat... postdecembrist. Cat de patrioti au fost inaintasii si cat de hrapareti... actualii. In acelasi capitol la care facem referire de…

- Conform informatiilor pe care le detine comandor Aurelian Negulescu prezentate in capitolul "Dobrogea si marinaldquo;, parte a volumului colectiv "Dobrogea 1878 1928ldquo;, in Dobrogea, initial, a aparut "forta plutitoareldquo;, si nu "comertul plutitorldquo;, cum parea sa fie logic, marina militara…

- Daca ieri povesteam despre legatura indisolubila dintre Dunare si Dobrogea, astazi ramanem in sfera aceleiasi... dependente, intrucat capitolul "Dobrogea si marinaldquo;, apartinand comandorului Aurelian Negulescu, trateaza acel tot inseparabil, de nedespartit Marina si Dobrogea. "Cand zici laquo;Dobrogearaquo;…

- Cand spui Dobrogea, spui Dunare, pentru ca soarta noastra a fost strans legata de cea a Dunarii inca din vremea stramosilor "care, despartiti la Est si Nord Est de lumea barbara prin cele doua mari fluvii ale vechiului continent, Rhin ul si Dunarea, s au vazut nevoiti sa treaca aceasta din urma granita…

- Rasfoind, in toata aceasta perioada, documente vechi apartinand unor istorici de seama, realizez ca trecutul mai indepartat sau mai apropiat al Dobrogei este un lung sir de controverse. In capitolul "Dobrogea Bizantina. Ducatul de Paristrion", universitarul Nicolae Banescu, de la Universitatea din Cluj,…

- Daca acum bogatia se masoara in masini, vile si apartamente de lux, in lanturi hoteliere si in conturi in banca de milioane de euro, in urma cu 90 de ani, ea se masura in case, vite, ogoare si utilaje agricole. Va invitam sa vedeti ce insemna sa fii om bogat, om sarac si om de conditie medie in Dobrogea…

- Un alt capitol, cu siguranta cel mai scurt din intreaga lucrare "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", ii apartine lui Nicolae Iorga, marele istoric roman reusind sa ilustreze in doar cateva randuri cum a fost vazuta Dobrogea de un evreu nestiut, Simon Burah Schimhon Borach . Publicata…

- Un anume Toma Ionescu, identificat ca director general al Bunurilor din Ministerul Agriculturii si Domeniilor, publica in volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca" un capitol intitulat "Asupra proprietatii si colonizarii din Dobrogea", avand ca repere o serie de legi…

- De la daci, si chiar mai devreme, pana in zilele noastre, vinul este nelipsit de la ospete. El se afla pe masa romanului, mai cu seama in zile de sarbatoare, dar nu numai. In Dobrogea, strugurii mangaiati de soarele arzator, rod al vitei de vie care adora pamantul pietros al acestui taram magic, se…

- O contributie extrem de importanta la volumul colectiv lasat posteritatii de "Analele Dobrogei", dar purtand titlul "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", a avut o si marele istoric Nicolae Iorga. In capitolul "Romani si bulgari in Dobrogea", Iorga ofera... "cateva simple observatii…

- Extrem de ofertant pentru etnografi, capitolul "Populatia Dobrogei" apartinand universitarului Constantin Bratescu, parte din lucrarea "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", abordeaza geneza dobrogenilor inca din Evul Mediu. "Au fost timpuri cand poporul roman a fost imputinat…

- Asa cum afirmam ieri, cel de al patrulea capitol semnat de universitarul Constantin Bratescu, din lucrarea "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, este unul extrem de amplu si de cuprinzator in informatii, dar si bogat ilustrat. Academicianul releva ideea unei provincii la…

- In colinde romanesti se reflecta spiritul taranului roman dintotdeauna, bucuros sa primeasca vestea Nasterii lui Hristos in toata plinatatea ei si sa o invaluie intr o atmosfera de poveste in care elementele care tin de domeniul miraculosului se imbina armonios cu cele lumesti, familiare. In anul 1928,…

- Cel de al patrulea capitol semnat de universitarul Constantin Bratescu in lucrarea "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo; este unul extrem de amplu, ce ocupa aproape 60 de pagini, bogat ilustrate, si care ne dezvaluie mozaicul de rase si neamuri ce au populat Dobrogea. Capitolul…

- Observarile antropogeografice ale academicianului Simion Mehedinti, purtand titlul "Dacia Pontica si Dacia Carpaticaldquo;, pleaca de la perioada preistorica, trec prin perioada geto dacica, urmarind drumul codrului, apoi al stepei, dar si al luncii Siretului, ajungand la perioada daco romana, cu unificarea…

- O adevarata lectie de istorie intr un amplu capitol din volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca" este dedicat "Rasboiului pentru independenta si anexarea Dobrogei", apartinand lui G.D. Petrescu, directorul de la acea vreme al Scolii normale de baieti din Constanta.…

- Istoricul si profesorul Al.P. Arbore semneaza in volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, un amplu capitol intitulat "Infatisarea etnografica a Dobrogei in antichitate, dupa lucrarile lui Vasile Parvanldquo;, care debuteaza cu civilizatia bronzului, pe cand…

- Scriitor, geograf si geopolitician, Simion Mehedinti 16 octombrie 1869 14 decembrie 1962 , de la a carui trecere in nefiinta se implinesc astazi 55 de ani, este cel caruia Dobrogea ii datoreaza trecerea de la denumirea antica Scythia Minor Miota;kappa;rho; Sigma;kappa;upsilon;theta; alpha; la Dacia…

- "Fara sa fie dobrogean, profesorul Ioan Borcea nascut la 13 ianuarie 1879, in comuna Buhociu judetul Bacau si a legat numele de Dobrogea prin cercetarile oceanografice intreprinse aicildquo;. Astfel isi incepe descrierea Constanta Calinescu, in cartea "Reprezentanti ai Dobrogei in stiinta si cultura…

- Continuam si astazi prezentarea celor mai importante subiecte tratate in capitolul "Activitatea arheologica in Dobrogea", apartinand reputatului istoric si arheolog Radu Vulpe. Tinem sa subliniem faptul ca aceste secvente de lucrare nu isi propun sa descrie campaniile arheologice pe care cetatile in…

- Cu o istorie extrem de zbuciumata, indiferent ca vorbim de trecut sau prezent, Cetatea Histria constituie apogeul activitatii marelui savant roman Vasile Parvan, de numele caruia se leaga multe dintre descoperirile arheologice din Dobrogea. Din capitolul "Activitatea archeologica in Dobrogea", apartinand…

- In cei 50 de ani de activitate arheologica prezentati de istoricul si arheologul Radu Vulpe in lucrarea colectiva "Dobrogea 1878 1928", ne puteam mandri cu o frumoasa harta arheologica: "Un falnic monument triumfal explorat pe deplin si prezentat lumii stiintifice de peste tot si doua cetati sapate…

- In timp ce astazi, Google aniverseaza 287 ani de la nasterea lui Jan Ingenhousz, cunoscut pentru descoperirea fotosintezei, dobrogenii au si ei motivul lor de mandrie. Tot astazi se implinesc 141 de ani de la nasterea lui Constantin Moisil, fondatorul revistei "Arhiva Dobrogei", precursoarea celei mai…