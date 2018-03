citesteDobrogea: Epidemia de holera ar fi omorat in Constanta aproape doua mii de suflete.“ Lucrari din Biblioteca Virtuala ZIUA de Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- In localitatea Turtucaia, din judetul Durostor, functionau pe timpul stapanirii bulgaresti mai multe scoli primare, cu sase institutori, o scoala romaneasca veche de aproape 140 de ani, una armeneasca si alta lipoveneasca. In cel dintai an de stapanire romaneasca, 1914 1915, intr un raport al revizorului…

- Dobrogea, spatiu multietnic si multicultural, este intesata si de lacasuri de cult crestine, dar si de geamii si moschei, ca un semn al bunelor relatii de convietuire care dau o nota distinctiva acestui fascinant tinut dintre Dunare si Marea Neagra. Despre acest mozaic multietnic scrie si subdirectorul…

- In descrierea parcursului pe care Gimnaziul mixt din Cavarna, judetul Caliacra, l a avut de la infiintarea sa pe 26 ianuarie 1916, inspectorul sef Ioan Georgescu nu se fereste sa spuna ca din cauza slabei pregatiri a corpului profesoral aproape jumatate dintre elevi au ramas corijenti. "In 1919 1920…

- Cu siguranta ati folosit expresia "I a venit de hacldquo;, ii cunoasteti semnificatia, dar nu ii stiti istoria, provenienta. Va spunem noi care este. Raspunsul l am gasit in lucrarea cu extraordinara valoare documentara "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;. Dupa cum informeaza…

- Cu toate ca nu mai sunt pe pamant dobrogean, multe dintre scolile bulgare isi datoreaza originile si progresul ministerului roman al instructiunii publice. Spre exemplu, Liceul Durostor din Silistra, care poarta numele vechii cetati a lui Mircea cel Batran "Darstorulldquo;, a luat fiinta in anul 1914,…

- La mai putin de un an de la reintegrarea Dobrogei in granitele statului roman, revizorul eparhial leronim Stefanescu a facut o trecere in revista a lacasurilor de cult crestine din aceasta parte de tara, pentru a vedea care era starea clerului si bisericilor din Dobrogea in primul an de administrare…

- Inainte de 1878, anul reintegrarii Dobrogei in granitele statului roman, in judetul Tulcea existau o manastire de monahi, Cocos, si doua... de rusi, purtand numele de Celic, una de maici si alta de calugari. Date despre aceste lacasuri de cult ortodoxe si despre schitul Saon si Slava se regasesc in…

- Infiintata in octombrie 1923, Scoala elementara de comert pentru baieti Constanta a aparut din initiativa lui C. Bratescu, atunci director al Scolii superioare de comert, si a lui George I. Georgescu, presedinte al Camerei de Comert. Ministerul Instructiunii a aprobat functionarea acestei scoli in conditiile…

- Inceputurile invatamantului comercial in Constanta se leaga de sectia comerciala infiintata pe langa Gimnaziul "Mircea cel Batranldquo;, in 1903, cu gandul de a da o directiva practica absolventilor de gimnaziu. Si daca dupa doi ani se desfiinteaza, in 1907 se reinfiinteaza pentru inca patru ani. Directorul…

- Alaturi de litoral si Delta, padurile atat cate au mai ramas reprezinta bogatia naturala a Dobrogei. O calatorie in timp, pentru a vedea care era "structuraldquo; padurilor acum aproape un secol, este utila pentru a observa cresterea si descresterea intinderilor de "aur verdeldquo;.Sa ne intoarcem asadar…

- Spiru Haret este intemeietorul invatamantului profesional in aceasta provincie "unde totul e de facut pentru cucerirea vietii economiceldquo;.Inspectorul sef Ioan Georgescu vorbeste, in capitolul "Invatamantul public in Dobrogealdquo;, in anul jubiliar 1928, despre o scoala de arte si meserii vrednica…

- Cel dintai gimnaziu infiintat la tara, la 11 martie 1919, a fost cel mixt, denumit "Traianldquo;, din localitatea Adamclisi. Elevii pregatiti in particular aici au dat examen inaintea unei comisii prezidate de C. Lazarescu, directorul de atunci al Liceului "Mircea cel Batranldquo;. Dupa doi ani de existenta,…

- Din noiembrie 1919, la Constanta ia fiinta Scoala secundara de fete gr. II "Regina Elisabetaldquo;, deoarece parintii care doreau sa si indrume fiicele la studii mai inalte erau nevoiti sa le trimita cu mari cheltuieli la Bucuresti, la Galati sau in alte centre cu scoli secundare de fete. Asa incat…

- Sub dominatia otomana, centrul Dobrogei era la Tulcea, numele oficial al provinciei fiind "Sangiacatul Tulceildquo;. Multa vreme, a fost orasul cel mai de frunte, fiind firesc ca si invatamantul secundar sa se dezvolte mai mult in aceasta parte decat la Constanta, care numai dupa ce devine intaiul port…

- Ieri povesteam despre "releleldquo; identificate de inspectorul sef Ioan Georgescu in invatamantul dobrogean intre anii 1878 si 1919. Si daca o parte au fost descrise deja, am vrea sa va oferim un fragment ce pare sa explice de ce, din mosi stramosi, nu am reusit sa cladim noi, romanii, frumosul. "Obisnuiti…

- In editia de ieri am prezentat prima parte a amplului capitol dedicat "Invatamantului public in Dobrogealdquo;, semnat de inspectorul sef Ioan Georgescu. Astazi ne vom opri asupra "Invatamantului primar in judetul Constanta si Durostorldquo;, cu avatarurile pe care le a avut de indurat inainte de momentul…

- Ca un corolar a tot ceea ce s a scris anterior din volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, capitolul "Progresele realizate in Dobrogea in timp de 50 de ani in industrie si comertldquo; releva adevarul istoric ca industria dobrogeana a contribuit CANDVA cu un…

- Parcurgand cele cateva pagini ale capitolului "Mine si cariere din Dobrogealdquo;, scris de ing. Gh. D. Cochino, dupa Radu Pascu, ne intoarcem cu regret catre o perioada de la care generatii de inaintasi sperau inflorirea economica a Dobrogei. "Produsele solului dobrogean, din punct de vedere minier,…

- Filipescu ofera celor interesati o retrospectiva amanuntita, insotita de tabele statistice comparative, a ceea ce a insemnat evolutia diferitelor culturi agricole pe pamanturile dobrogene, dar si cu privire la influentele unei clime atipice asupra acestora. De a lungul celor aproape 50 de pagini ale…

- De a lungul mai multor episoade, am redat, cu vadita tristete, tot ceea ce inaintasii nostri au incercat sa realizeze aici, atat in porturile de la mare, cat si in cele fluviale, constienti fiind de potentialul marinei. Din pacate, nu numai ca nu am stiut sa ne pretuim mostenirea, dar la ora actuala…

- Citind si recitind istoria marinei comerciale, nu are cum sa nu te revolte imensul potential pe care aceasta ramura a economiei constantene, dar si romanesti, l a ratat... postdecembrist. Cat de patrioti au fost inaintasii si cat de hrapareti... actualii. In acelasi capitol la care facem referire de…

- Conform informatiilor pe care le detine comandor Aurelian Negulescu prezentate in capitolul "Dobrogea si marinaldquo;, parte a volumului colectiv "Dobrogea 1878 1928ldquo;, in Dobrogea, initial, a aparut "forta plutitoareldquo;, si nu "comertul plutitorldquo;, cum parea sa fie logic, marina militara…

- Daca ieri povesteam despre legatura indisolubila dintre Dunare si Dobrogea, astazi ramanem in sfera aceleiasi... dependente, intrucat capitolul "Dobrogea si marinaldquo;, apartinand comandorului Aurelian Negulescu, trateaza acel tot inseparabil, de nedespartit Marina si Dobrogea. "Cand zici laquo;Dobrogearaquo;…

- Cand spui Dobrogea, spui Dunare, pentru ca soarta noastra a fost strans legata de cea a Dunarii inca din vremea stramosilor "care, despartiti la Est si Nord Est de lumea barbara prin cele doua mari fluvii ale vechiului continent, Rhin ul si Dunarea, s au vazut nevoiti sa treaca aceasta din urma granita…

- Dobrogea, pamant binecuvantat de Dumnezeu, pe care a pasit si a propovaduit Cel Dintai Chemat la apostolie, Sfantul Andrei, a fost loc prielnic pentru rugaciune inca dinainte de reintegrarea acestui teritoriu in granitele statului roman, dovada fiind existenta manastirilor si schiturilor din acea perioada.…

- Cine oare nu apreciaza frumusetea delicatelor tesaturi de matase Dar cati oare dintre cei de la oras sau cei tineri stiu ca in Dobrogea era la ea acasa cresterea viermilor de matase din care se obtinea atat de pretuitul borangic Va invitam intr o calatorie in timp, in Dobrogea interbelica, pe firul…

- Nu are cum sa nu te apuce... nostalgia cand descoperi ca in vremuri imemoriale, cu inzestrari rudimentare, romanii au avut puterea sa construiasca atat de multe, iar in zilele noastre prapadul se alege de tot ce ne a fost lasat bun mostenire. Intr un capitol anterior, relatam despre industria dobrogeana,…

- Profesorul Nicolae Negulescu, de altfel si fost prefect al judetului Constanta, isi asuma sarcina de a alcatui un capitol intitulat "Administratia in Dobrogea veche", prin care urmareste sa scoata in evidenta contributia fiecaruia dintre prefectii care s au aflat la conducerea celor doua judete ale…

- 50 de ani. E mult sau e putin jumatate de secol E o viata de om... Cu cativa ani in plus sau in minus. Jumatate de veac avea si presa constanteana in anul 1928, atunci cand a aparut lucrarea etalon "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, coordonata de Constantin Bratescu si…

- Rasfoind, in toata aceasta perioada, documente vechi apartinand unor istorici de seama, realizez ca trecutul mai indepartat sau mai apropiat al Dobrogei este un lung sir de controverse. In capitolul "Dobrogea Bizantina. Ducatul de Paristrion", universitarul Nicolae Banescu, de la Universitatea din Cluj,…

- Daca acum bogatia se masoara in masini, vile si apartamente de lux, in lanturi hoteliere si in conturi in banca de milioane de euro, in urma cu 90 de ani, ea se masura in case, vite, ogoare si utilaje agricole. Va invitam sa vedeti ce insemna sa fii om bogat, om sarac si om de conditie medie in Dobrogea…

- Un alt capitol, cu siguranta cel mai scurt din intreaga lucrare "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", ii apartine lui Nicolae Iorga, marele istoric roman reusind sa ilustreze in doar cateva randuri cum a fost vazuta Dobrogea de un evreu nestiut, Simon Burah Schimhon Borach . Publicata…

- De la daci, si chiar mai devreme, pana in zilele noastre, vinul este nelipsit de la ospete. El se afla pe masa romanului, mai cu seama in zile de sarbatoare, dar nu numai. In Dobrogea, strugurii mangaiati de soarele arzator, rod al vitei de vie care adora pamantul pietros al acestui taram magic, se…

- O contributie extrem de importanta la volumul colectiv lasat posteritatii de "Analele Dobrogei", dar purtand titlul "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", a avut o si marele istoric Nicolae Iorga. In capitolul "Romani si bulgari in Dobrogea", Iorga ofera... "cateva simple observatii…

- In Dobrogea, epoca turceasca, intinsa de a lungul a aproape 450 de ani, este despartita de epoca romano bizantina sec I a.Cr. XIV de stapanirea lui Mircea. Ea a fost impartita de Constantin Bratescu in trei perioade diferite.Prima perioada, care dureaza de la inceputul sec. XV pana la finele sec. XVI,…

- Doua teme din cadrul amplului capitol "Populatia Dobrogei", apartinand universitarului Constantin Bratescu, parte din lucrarea "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", sunt dedicate epocii turcesti in Dobrogea. Prima dintre acestea, intitulata "Epoca turceasca in Dobrogea sec. XV…

- An de an, beneficiem de "minivacante de sarbatorildquo;, de Craciun si de Paste, la care visam cu ochii deschisi mai tot timpul. An de an, ne pregatim sa intampinam marile praznice religioase, in virtutea carora primim aceste "libereldquo;, cu mese incarcate. Facem pregatiri asidue pana in ultima clipa,…

- Extrem de ofertant pentru etnografi, capitolul "Populatia Dobrogei" apartinand universitarului Constantin Bratescu, parte din lucrarea "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", abordeaza geneza dobrogenilor inca din Evul Mediu. "Au fost timpuri cand poporul roman a fost imputinat…

- Asa cum afirmam ieri, cel de al patrulea capitol semnat de universitarul Constantin Bratescu, din lucrarea "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, este unul extrem de amplu si de cuprinzator in informatii, dar si bogat ilustrat. Academicianul releva ideea unei provincii la…

- In colinde romanesti se reflecta spiritul taranului roman dintotdeauna, bucuros sa primeasca vestea Nasterii lui Hristos in toata plinatatea ei si sa o invaluie intr o atmosfera de poveste in care elementele care tin de domeniul miraculosului se imbina armonios cu cele lumesti, familiare. In anul 1928,…

- Cel de al patrulea capitol semnat de universitarul Constantin Bratescu in lucrarea "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo; este unul extrem de amplu, ce ocupa aproape 60 de pagini, bogat ilustrate, si care ne dezvaluie mozaicul de rase si neamuri ce au populat Dobrogea. Capitolul…

- O adevarata lectie de istorie intr un amplu capitol din volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca" este dedicat "Rasboiului pentru independenta si anexarea Dobrogei", apartinand lui G.D. Petrescu, directorul de la acea vreme al Scolii normale de baieti din Constanta.…

- Asa cum afirmam si cu alte ocazii, Constantin Bratescu a avut un substantial aport la volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, alcatuind nu mai putin de patru subcapitole. Dincolo de abundenta de termeni de specialitate ce caracterizeaza subcapitolul "Fitogeografia…

- Desi parea sa fie un capitol dedicat in exclusivitate celor pasionati de domeniul... meteorologic, universitarul Constantin Bratescu a strecurat in "Clima Dobrogeildquo;, parte din lucrarea "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, un episod apocaliptic, petrecut la sfarsitul…

- Constantin Moisil, recent celebrat, la 141 de ani de la nastere, fondatorul Arhivelor Dobrogei a lasat si un important studiu intitulat "Introducere in numismatica Dobrogei", pe care il purtati citi in volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", aflat in Biblioteca…

- Scriitor, geograf si geopolitician, Simion Mehedinti 16 octombrie 1869 14 decembrie 1962 , de la a carui trecere in nefiinta se implinesc astazi 55 de ani, este cel caruia Dobrogea ii datoreaza trecerea de la denumirea antica Scythia Minor Miota;kappa;rho; Sigma;kappa;upsilon;theta; alpha; la Dacia…

- In cei 50 de ani de activitate arheologica prezentati de istoricul si arheologul Radu Vulpe in lucrarea colectiva "Dobrogea 1878 1928", ne puteam mandri cu o frumoasa harta arheologica: "Un falnic monument triumfal explorat pe deplin si prezentat lumii stiintifice de peste tot si doua cetati sapate…

- In timp ce astazi, Google aniverseaza 287 ani de la nasterea lui Jan Ingenhousz, cunoscut pentru descoperirea fotosintezei, dobrogenii au si ei motivul lor de mandrie. Tot astazi se implinesc 141 de ani de la nasterea lui Constantin Moisil, fondatorul revistei "Arhiva Dobrogei", precursoarea celei mai…

- Poate ca una dintre cele mai frumoase file despre arheologia din Dobrogea ne a fost lasata de unul dintre cei mai mari istorici ai Romaniei, Radu Vulpe, nascut la 29 decembrie 1899, la Marsilieni comuna Albesti , judetul Ialomita, si care s a stins din viata la 26 noiembrie 1982. Intitulat "Activitatea…

- "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;. Primul institut de cercetari marine din Romania, la Agigea Prof. dr. Ioan Borcea este una dintre personalitatile care semneaza un capitol din volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;. Membru corespondent…