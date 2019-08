citesteDobrogea: Adrian Doxan, reputatul profesor si muzicolog constantean, ar fi implinit astazi 70 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Plin de farmec si de povesti adevarate despre Dobrogea de altadata este volumul "Cat trebuie sa stie oricine despre Dobrogea", aparut in 1928 sub semnatura pedagogului si publicistului roman Apostol D. Culea si aflat in pretiosul fond de carte al Bibliotecii virtuale ZIUA de Constanta.Nascut la 1882,…

- Pe data de 6 august se implinesc 100 de ani de la nasterea lui Hacik Cik Damadian, reprezentant de seama al artei plastice romanesti. S a nascut in Constanta, in 1919, dintr o familie de armeni refugiati. A urmat scoala primara si o parte din studiile liceale in orasul natal la Liceul "Mircea cel Batranldquo;…

- Demersul publicistic al academicianului Constantin Bratescu, de a alcatui memorabila revista "Analele Dobrogei", va primi poate intr un tarziu si recunoasterea generatiilor viitoare, care isi vor putea descoperi intre filele acestui document istoria pamantului din care se trag.Un exemplu in acest sens…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu. Doua autoturisme au fost avariate in urma impactului. Unul dintre autoturisme a fost proiectat intr o cladire unde isi desfasoara activitatea mai multe cabinete medicale.Cele doua masini sunt…

- Octavian Ursu, un roman stabilit in Germania, a fost ales duminica in functia de primar general al orasului Gorlitz, situat in landul federal Saxonia din estul Germaniei, invingandu-l pe reprezentantul partidului de extrema-dreapta AfD, potrivit presei germane. Ursu, candidatul Uniunii Crestin-Democrate…

- In revista "Arhiva Dobrogei" nr. 2 din anul 1919 ne a atras atentia un articol intitulat "Din descrierea calatoriei lui Evliya Ccedil;elebi pe la jumatatea veacului XVII ". Evliya Ccedil;elebi, cunoscut si sub numele de Dervis Mehmed Zilli; n. 25 martie 1611 ndash; d. 1682 , a fost un istoric, geograf,…

- Peste cinci decenii a slujit in nenumarate profesiuni aceeasi institutie artistica, confundandu si destinul cu devenirea Teatrului de papusi, pe care l a iubit cu atata pasiune, incat nici astazi nu s a obisnuit cu ideea ca... nu i a mai fost de folos. Muezel Geambec face parte din tagma atat de selecta…

- Precipitatiile abundente din ultimele 24 de ore au produs viituri si inundatii locale in 34 de localitati din judetele Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Constanta, Galati, Hunedoara, Iasi, Maramures, Neamt, Salaj si Suceava.