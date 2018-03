citesteDobrogea: 77 de ani de la nasterea prof. univ. Anton Beziris, expert in transport maritim

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat, la disciplina Informatica (in corpul P al universitații, str. Iuliu Maniu nr. 50). Pregatirea este conceputa sub forma unor…

- In competitie vor fi prezente aproximativ 40 de candidate din tot atatea tari, informeaza MEDIAFAX. Nascuta la Sibiu, Maria Ioana Hanzu are 20 de ani, 1,70 metri inaltime, iar dimensiunile sale sunt 85-62-90 cm. Citeste si A vazut la televizor ca iubita sa IL INSELA. Reactia tanarului a facut…

- La Liceul ”Emil Racovița” Vaslui s-a desfașurat, joi, vernisajul expoziției intitulate ”Biodiversitate – umanitate: viețile nostre sunt legate”. Manifestarea a avut loc in cadrul Caravanei Francofone, formata din profesori și studenți ai Universitații “Al.I. Cuza” Iași. Expoziția a fost organizata de…

- Biblioteca Județeana Duiliu Zamfirescu Vrancea, in parteneriat cu Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA București, organizeaza vineri, 16 februarie, incepand cu ora 14.00, evenimentul de orientare in cariera pentru elevii de liceu, intitulat „Viitorul comunicarii in economia cunoașterii”.…

- Colectivul Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni transmite sincere condoleante familieri indoliate si aduce un ultim omagiu celui care a fost directorul unitatatii sanitare prof. dr. Alexandru Constantinovici. "Profesorul dr. Alexandru Constantinovici a fost un profesionist exemplar, un model…

- Fostul deputat si ministru Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii “Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, la care s-a inscris in toamna anului 2016, pentru a urma cursurile masteratului de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala, din cauza ca nu s-a prezentat…

- Cand il vad lucrand in atelierul sau din Pasajul Englez, dintre Calea Victoriei și strada Academiei, strainii se minuneaza. Daca turiștii raman cu gura cascata și apreciaza ce face, nu același lucru se poate spune despre romani. Tot mai puțini clienți vin cu pantofii la reparat. Invazia incalțamintei…

- Monica Tatoiu a fost poreclita Cruella. Vedeta explica și cum a ajuns sa i se spuna așa și din ce cauza. Monica Tatoiu, care la sfarșitul anului trecut a fost operata la șold , este renumita pentru faptul ca este foarte directa și foarte acida in tot ceea ce face. Cunoscuta ca femeie de afaceri, Monica…

- Prof. univ. dr. Eufrosina Otlacan este autoarea carții “Matematica în România. Profesorii noștri – modele de viața”, aparuta la Editura Ars Docendi-Universitatea din București, în anul 2017. Autoarea este membra în Comitetul Român de Istoria…

- Cadre didactice de la Facultatea de Bioinginerie Medicala si Facultatea de Farmacie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ ofera cursuri de pregatire gratuite in vederea concursului de admitere 2018. Facultatea de Bioinginerie Medicala: Sesiuni de pregatire la biologie si…

- Specialistii Agentiei Nationale Antidrog (ANA) au creat pagina web INFODROG ( http://www.infodrog.ro/ ) pentru a veni in sprijinul tinerilor care s-au luat la braț cu ”moartea alba”. Site-ul INFODROG a fost realizat cu scopul de a atrage si motiva persoanele consumatoare de droguri, care nu au mai beneficiat…

- Deputata PSD, Natalia Intotero, propusa ministru pentru Romanii de Pretutindeni in Guvernul Dancila, s-a nascut in 14 ianuarie 1976, la Brad, judetul Hunedoara, si este casatorita. Ea si-a facut debutul in politica in 2009, cand a detinut functia de secretar de stat la MAE, ocupand ulterior acelasi…

- Recent a implinit 60 de ani, pe 12 ianuarie, si se afla pentru a treia oara in fruntea Inspectoratului Scolar Judetean Constanta.Petrica Miu este absolvent al Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Istorie ndash; Filozofie si profesor de istorie titular la Colegiul Tehnic "Virgil Madgearuldquo;.…

- Celebrul actor si manager al Teatrului Metropolis din Bucuresti ocupa, de azi, unul dintre fotoliile din guvernul premierului Viorica Dancila. Actor, regizor, dar si manager si fondator al Teatrului Metropolis din Bucuresti, George Ivascu este un activ sustinator si promotor al tinerei generatii de…

- Vineri, 26 ianuarie 2018, va avea loc „Ziua portilor deschise” la Muzeul Documentar al Holocaustului din Nordul Transilvaniei din cadrul Institutului de Iudaistica si Istorie Evreiasca Dr. Moshe Carmilly al Universitatii „Babes-Bolyai” (str. Croitorilor nr. 13) pentru grupuri de elevi din unitatile…

- “Initiativa in Educatie”, un ONG care sustine imbunatatirea continua a mediului educational, invita cadrele didactice, parinții și comunitatea locala la o dezbatere privind planurile-cadru pentru invațamantul liceal, filiera teoretica. Printre cele mai curajoase modificari se numara eliminarea unei…

- Un numar de 125 de participanți provenind din 30 de țari, cei mai mulți din SUA, Italia și Germania, dar și 65 din Romania discuta timp de o saptamana, la Universitatea de Vest Timișoara pe tema „Big Data”. Noțiunea de Big Data definește seturile de date informatice care au dimensiuni atat…

- Eden Mamut (57 de ani), profesor universitar si director al Institutului pentru Nanotehnologii si Surse Alternative de Energie din cadrul Universitatii “Ovidius” din Constanta, este autorul mai multor inventii ce pot revolutiona stingerea incendiilor din depozitele de carbuni si biomasa, dar si incinerarea…

- Marți, 23 ianuarie 2018, de la ora 13.00, președintele Institutului Cultural Roman, doamna Liliana Țuroiu, va oferi profesorului Marco Lucchesi, președinte al Academiei Braziliene de Litere, o Distincție de Onoare pentru excepționala activitate de promovare a culturii romane pe meridianele lumii. Evenimentul…

- Recent, la 10 ianuarie 2018, s-au împlinit 112 ani de la nașterea acad. Grigore C. Moisil (1906-1973), astazi considerat fondatorul informaticii românești, cu contribuții majore la dezvoltarea matematicii și informaticii, militant pentru utilizarea calculatoarelor în toate…

- Ioan D. Chirescu se naste la 5 18 ianuarie 1889, la Cernavoda, in familia preotului si invatatorului Dimitrie Chirescu, carturarul care a luptat pentru raspandirea slovei romanesti in sanul populatiei dobrogene, ajungand inspector al scolilor de pe malul drept al Dunarii.Scoala primara o urmeaza la…

- Astfel, cei specializati pe meserii de sudori, mecanici, lacatusi, acceptau proiecte pe 3-6 luni, pana cand se reintorceau in tari puternic industrializate sa lucreze pe salarii mari, scrie ZF . „Nivelul de salarizare pentru sudorii care se relocheaza din provincie in Bucuresti, de exemplu, variaza…

- Victor Ciutac s-a nascut la 2 ianuarie 1938, in satul Sirauti, linga Lipcani, unde absolveste scoala medie. A continuat studiile (1960-1964) la Facultatea de teatru si film, a Institutului de Arte din Chișinau, in clasa maestrului Valeriu Cupcea. I-a avut colegi pe Veniamin Apostol, Margareta Ureche, Dina…

- In anul 2017, Romania a pierdut nume de seama, actori, cantareți, sportivi, dar mai ales și-a pierdut ultimul rege. Ne-am desparțit in 2017 de Regele Mihai I, Stela Popescu, Ion Besoiu, Cristina Stamate, Ileana Ciuculete sau Marina Scupra. Romania și-a pierdut ultimul rege La 96 de ani, departe de…

- Autor: Stelian ȚURLEA Juriul proiectului Scriitorul lunii/ Scriitorul anului l-a desemnat laureat pentru septembrie 2017 pe Adria G. Romila, pentru romanul Zeppelin, o carte-meditație despre prezent, trecut, destin, visare, imaginar, impletite simbolic intr-o serie de teme care investigheaza și ilustreaza…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al academicianului Ionel-Valentin Vlad, președintele Academiei Romane, va fi depus la sediul institutiei marti, la ora 13.30, inmormantarea urmand sa aiba loc, cu onoruri militare, joi, la ora 12.00, pe Aleea Academicienilor de la Cimitirul Bellu Ortodox din Capitala.…

- Presedintele Academiei Romane, fizicianul Ionel Valentin Vlad, a murit duminica dupa-amiaza, la varsta de 74 de ani. Informația a fost confirmata pentru News.ro de purtatorul de cuvant al institutiei. Trupul neinsufletit al lui Ionel Valentin Vlad va fi depus la Academia Romana, iar inmormantarea va…

- Cateva sute de studenti de la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii din Bucuresti au protestat, miercuri, impotriva modificarii Legilor Justitiei si a codurilor penale. Adrian-Mihai Zamfir, vicepresedinte al Asociatiei Studentilor in Drept, care a organizat protestul, a estimat…

- LE TINEM PUMNII… Doua tinere din Vaslui au intrat in finala Concursului LSRS (n.r. Liga Studentilor Romani din Strainatate) pentru Excelenta Academica in Strainatate 2018. Este vorba despre Andreea Serban, doctorand la Facultatea de Drept a Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi, si Florentina Sava, absolventa…

- Multi studenti de la Facultatea de Medicina au fost revoltati dupa ce au descoperit ca videoclipul unei piese cantata de Carmen Serban a fost filmat in biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila“ din Bucuresti. O ancheta interna a fost demarata pentru a fi stabilit cine si a dat…

- S-a stins din viața judecatorul din primul Plen al Curții Constituționale, Ion Vasilati, la virsta de 81 de ani. Pe tot parcursul vieți activitatea lui Ion Vasilati a fost legata de domeniul dreptului. Astfel, incepind cu anul 1966, anul cind a absolvit studiile la Facultatea de Drept a Universitatii…

- S-a nascut in satul Salcuța, Raionul Caușeni, localitate de care il leaga cele mai frumoase amintiri din copilarie. In 1999 a absolvit Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice si Administrative a Universitații de Stat din Moldova, iar in perioada 1999-2001 a urmat cursurile postuniversitare…

- Viisoara providentiala a dat Dobrogei si Romaniei oameni de care vrem sa ne aducem aminte acum, cat ii mai putem pretui... sanatosi.Nascut la 16 decembrie 1951, in satul Viisoara, comuna Cobadin, Ion Codrescu este unul dintre dobrogenii care s au remarcat prin gesturile sale culturale, dedicate in special…

- Sportivii romani care au reusit sa cucereasca cele 11 medalii (trei de aur, doua de argint si sase de bronz) la Universiada de la Taipei, desfasurata in luna august, au fost premiati, ieri, de catre Primaria Sectorului 1 Bucuresti. Printre acestia, s-a regasit si atleta Alina Rotaru, medaliata cu aur…

- Scriitor, geograf si geopolitician, Simion Mehedinti 16 octombrie 1869 14 decembrie 1962 , de la a carui trecere in nefiinta se implinesc astazi 55 de ani, este cel caruia Dobrogea ii datoreaza trecerea de la denumirea antica Scythia Minor Miota;kappa;rho; Sigma;kappa;upsilon;theta; alpha; la Dacia…

- „Domnilor de la Ministerul Educației, sunt Ariana Țuțuraș, profesoara la Colegiul Tehnic «Ion Mincu» din Timișoara. Va scriu ca ultima soluție, disperata. Pe scurt: va rugam sa nu ne desființați liceul! E cumplit ceea ce simțim. De multe ori imi inghit lacrimile in drum spre clasa. Nopți nedormite…

- Nascut intr-un bordei pe malul Dunarii si ajuns ulterior episcop, preotul Bartolomeu Stanescu a avut o viata demna de un roman. Ramas orfan de tata la 5 ani, a intrat primul in 1898 la Facultatea de Teologie din Bucuresti, iar ulterior a studiat sociologia si dreptul la Sorbona.

- Un agent de la Penitenciarul de Maxima Siguranța din Targu-Jiu și-a lansat astazi primul volum de poezii. Povești de iubire reprezinta pentru Valentin Stanciu un vis implinit, dupa cum declara insuși autorul. Pasiunea pentru poezie l-a determinat pe Valentin Stanciu, in varsta de 27 de ani sa iși exprime…

- Decizia premierului Mihai Tudose de numire a lui Ionut Barbu in functia de director general al OSIM a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Ionut Barbu are 28 de ani si este consilier local in Giurgiu. Absolvent al Facultatii de Relatii Economice Internationale din cadrul Universitatii "Dimitrie…

- Cristian Busoi, presedintele PNL Bucuresti, reactioneaza la anuntul primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, cu privire la intentarea unui proces pentru acuzatiile referitoare la interzicerea sistemelor alternative de transport in regim taxi.Vezi si: Gabriela Firea il da in judecata…

- Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite in Romania, a dorit sa exprime condoleantele sale celor care l-au admirat pe Regele Mihai I al Romaniei. "Vreau sa exprim condoleantele mele si simpatia mea fata de cei care l-au admirat pe Regele Mihai al Romaniei. In secolele care au trecut au fost…

- Evenimentul a avut loc la Libraria și cafeneaua R&R, dupa ce cartea fusese prezentata, in premiera, in cadrul Targului de Carte Gaudeamus de la București. Dubla dimensiune Eroul lui Szekely Ervin a fost nevoit sa invete, din primii sai ani de viata și pana in prezent — in familie,…

- Regizorul si scenaristul, Alecu Croitoru s-a stins din viata la varsta de 83 de ani. A fost profesor de Arta a Regiei de Film și Televiziune si a pregatit zeci de promotii de regizori, operatori si actori. A debutat in anul 1964 cu pelicula "Merii rosii" si a realizat impreuna cu Sergiu Nicolaescu…