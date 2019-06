Stiri pe aceeasi tema

- "Drapelul reprezinta nu numai unul dintre semnele conventional distinctive ale unui stat, ci si un element simbolic fundamental care stimuleaza si aduna in jurul sau energiile pozitive ale natiunii, puse in slujba idealurilor acesteia", arata sursa citata. MAE aminteste ca drapelul national…

- In zilele de 25 și 26 iunie, in garnizoana Buzau se organizeaza ceremonie militara si religioasa dedicata Zilei Drapelului Romaniei, care se va desfașura in Piața Dacia. Manifestarile vor debuta marți, 25 iunie, cand, la ora 21.30 va avea loc ceremonia de coborare a Drapelului Romaniei și depunerea…

- Evenimentul pentru marcarea Zilei Drapelului va avea loc miercuri, 26 iunie, incepand cu ora 10.30, in fața Palatului Administrativ din Timișoara. Aici va avea loc un ceremonial militar și religios. Ziua Drapelului Național a fost instituita pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, cand Guvernul…

- Este zi de dolou in orașul Jativa, orașul Valencia, acolo unde o romanca insarcinata a fost ucisa, in condiții misterioase. Sute de locuitori s-au strans pentru a ține un moment de reculegere, in fața primariei.

Fostul pușcariaș Daniel Nicu Doboș a lansat un atac dur la adresa primarului Cristian Matei, numindu-l "cadavru" și reproșandu-i ca este Dictator. Fostul președinte al USR Turda, impus de nașul...

Sute de persoane au alergat sambata pentru cei care nu pot alerga, in cadrul crosului umanitar organizat de Asociația Camera de Sus, in parteneriat cu Primaria Turda.

Sambata membri PSD Turda in frunte cu președintele organizației, primarul Matei Cristian au desfașurat o campanie de informare privind alegerile europarlamentare.

Dupa ce PSD Campia Turzii l-a acuzat ca a mers la București pe banii Primariei, la lansarea de carte a președintelui Klaus Iohannis, primarul Dorin Lojigan a venit cu precizari privind natura...