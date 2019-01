Citeste aici ce spun inspectorii de la ITM Buzau privind salariul minim garantat în plată în domeniul construcţiilor INSPECTIA MUNCII Buzau vine cu urmatoarele precizari privind salariul minim garantat in plata in domeniul constructiilor: In vederea clarificarii prevederilor art.71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice și a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care stabilește ca, “ Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

