Citarea si comunicarea actelor procedurale in cursul procesului penal

Citarea si comunicarea actelor procedurale in cursul procesului…

In cazul in care destinatarul este gasit acasa, indeplinirea procedurii de citare sau de comunicare a actelor procedurale nu prezinta dificultați.

Insa in cazul in care persoana care urmeaza sa fie citata sau careia trebuie sa i se comunice actele procedurale nu este gasita, codul de procedura penala impune unele obligații in sarcina persoane care urmeaza sa inmaneze aceste acte, dupa cum urmeaza:

1. La alin. 1 al art. 261 NCPP, se prevede: „Dacă persoana citată nu se află acasă, agentul înmânează citaţia soţului, unei rude sau oricărei persoane care locuieşte cu ea…