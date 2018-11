Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a amanat dosarul finanțarii campaniei electorale din 2009, in care sunt vizate Elena Udrea și Ioana Basescu, precum și plangerea fostului ministru impotriva denunțatorilor ei, motivul fiind acela ca Udrea inca nu a putut fi citata, ea fiind in detenție in Costa Rica.Ambele…

- Elena Udrea va fi citata la penitenciarul din Costa Rica in dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009, dar si intr-o alta cauza in care a cerut redeschiderea anchetei pe numele Anei Maria Topoliceanu si a lui Dinu Pescariu. Ambele dosare, care sunt judecate…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis joi sa o citeze pe Elena Udrea la penitenciarul in care este inchisa in Costa Rica, in doua procese pe care le are pe rolul acestei instante. Joi, la Curtea de Apel Bucuresti, era programat dosarul in care Elena Udrea este judecata pentru instigare…

- Elena Udrea, mișcare de ultima ora in dosarul „Hidroelectrica”, care s-a judecat la Curtea de Apel București! Fostul ministru a cerut astazi prin avocatul sau, Veronel Radulescu, ca denunțatorii din acest dosar, respectiv Dinu Pescariu și Ana Maria Topoliceanu, sa fie puși sub urmarire penala, anunța…

- Elena Udrea și Alina Bica sunt prezentate, joi seara, in fața unei instanțe din Costa Rica, cu propunere de arestare preventiva, pe numele celor doua fiind emis, miercuri seara (ora locala) o ordonanța de reținere.Potrivit unor surse judiciare, Elena Udrea și Alina Bica, aflate momentan sub…

- C.A. Bucuresti a decis confiscarea a 4,7 milioane de euro de la Elena Udrea Elena Udrea. Foto: Arhiva. Curtea de Apel Bucuresti a decis confiscarea a 4,7 milioane de euro de la Elena Udrea, respectiv bunuri mobile si imobile prezente si viitoare pâna la concurenta în lei a…