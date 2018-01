Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social-Democrat recruteaza prim-ministru pentru Guvernul Romaniei. Cerinte: - cetatenie romana; - limbi straine - nu sunt necesare; - limba romana - decat vorbit cat de cat; - cunostinte in domeniul economic - nu sunt necesare; - abilitati de utilizare a computerului - nu sunt necesare; - capacitati…

- Tariful de baza pentru chiria anuala a unui metru patrat de spatiu in Chisinau in 2018, stabilit in bugetul de stat pentru 2018, constituie 336,5 lei, fata de 322,6 lei in anul trecut. In Balti, tariful este de 238,6 lei, cu 9,8 lei mai mult decat in anul trecut. In alte orase, tariful de baza constituie…

- Mihaela Chitariu, directoarea CJAS Vaslui. Inceputul de an le aduce mai mulți bani medicilor de familie și asistenților care lucreaza in centrele de permanența, conform Ordinului 1484 din 21 decembrie 2017. Astfel, tariful orar pentru medicii titulari de cabinet, precum și pentru medicii angajați este…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, il ataca pe Emil Radu Moldovan pentru declarațiile facute saptamana trecuta in cadrul unei conferințe de presa. Liberalul spune ca afirmațiile președintelui Consiliului Județean legate de faptul ca este filat sunt cel puțin ciudate.

- Cu rotile in sus, intr-un sant. Avea viteza FOTO La data de 14 ianuarie, in jurul orei 13:00, pe raza comunei Așchileu, in afara localitații Cristorel, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a trei persoane și avarierea unui autovehicul. Conform primelor cercetari, un barbat, de…

- BILETE TRATAMENT 2018: Potrivit economica.net, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear este de: 1.684 lei pentru un bilet la categoria 2 stele si 1.764 lei pentru un bilet la categoria 3 sau 4 stele, conform prevederilor Ordinului nr. 269/03.01.2018 aprobat de Președintele Casei…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania rovinieta va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone categoriile C si D , urmand sa se majoreze cu cel putin 85 , reiese dintr un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor citat de Romaniatv.net.…

- Companiile din sectorul industriei de prelucrare au primit, in luna noiembrie, comenzi noi mai mari cu 17,4% fata de aceeasi luna a anului anterior, in principal ca urmare a cererii mai mari inregistrate de firmele din industria bunurilor de capital, arata datele publicate vineri de Institutul National…

- Proiectul final al noii Legi privind transplantul uman va fi trimis in Parlament pentru dezbatere publica si adoptare, a anuntat, miercuri, Ministerul Sanatatii. Agentia Nationala de Transplant si Ministerul Sanatatii au elaborat un proiect de Lege privind transplantul uman „in vederea…

- Edilii Capitalei se intrec in investiții cand vine vorba despre bancuțe, flori, pomi. Primariile din București au cheltuit in perioada 2007-2016 aproape 600 milioane euro pentru intreținerea și amenajarea spațiilor verzi....

- In contextul in care, la sfarșitul anului trecut, in unele orașe mari din țara, precum Brașov, Iași și Cluj, au fost montate panouri cu mesaje de genul ”Vaccinurile nu sunt sigure! Citeste prospectele! Informeaza-te! Cunoaste riscurile”, ministrul Sanatații, Florian Bodog a solicitat joi, 4 ianuarie…

- La inceput de an, in evidenta A.J.O.F.M Teleorman sunt inregistrate un numar de 222 locuri de munca, puse la dispozitie de catre 19 agenti economici, in domenii de activitate precum: industrial, alimentatie publica, vanzari, confectii textile, feroviar, paza si ordine publica, servicii si comert.

- Cea mai scumpa ceașca de cafea se vinde în New York cu 18 dolari. Licoarea aromata este facuta din boabe arabica, importate din Panama. Extrem de costisitoare sunt însa și cele doua aparate în care se rasnesc boabele prajite, apoi și se fierb: mașînariile costa…

- Sirenele vor fi acționate miercuri, 3 ianuarie, in intervalul orar 10.00-11.00, in tot județul Prahova. Este vorba despre un exercițiu pentru testarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare, desfașurat de ISU Prahova. Simularile vizeaza atat verificarea echipamentelor ce pot fi acționate…

- Cele mai noi date ale anchetei arata ca microfonul descoperit in casa ministrului de Interne, Carmen Dan a fost montat de o persoana privata, si nu in baza unui mandat de siguranta nationala. Dispozitivul are un pret low-cost, in jur de 300 de...

- Craciunul este, probabil, cea mai asteptata sarbatoare si perioada a anului. Desi se celebreaza doar 3 zile, toata luna decembrie sta sub semnul Craciunului. Cadouri, intalniri cu cei dragi, familie, prieteni, buna dispozitie, poate si impacare sau momente de meditatie. Dar ce ar fi Craciunul fara cel…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor inculpați, dupa ce s-a descoperit ca cereau bani pentru asigurarea unor locuri calduțe și bine platite, fie in primarii, in parlament ori in instituții publice. Aceștia sunt deputatul…

- SARBATORILE DE IARNA: Sinaia - pomana porcului, cine traditionale, hamam, sauna uscata sau januzzi exterior De departe, cea mai cautata statiune de pe Valea Prahovei este Sinaia, denumita si ”Perla Carpatilor”, singurul loc din zona care are partii de altitudine si unde se poate schia pana…

- In timp ce comercianții și unii cumparatori spun ca nu s-au scumpit nici brazii și nici produsele tradiționale care se pun, de regula, pe masa de Sarbatori, cele mai multe dintre persoanele intervievate joi, in Piața Centrala din Craiova, au ...

- S-a intamplat vineri, 8 decembrie, cand politistii i-au gasit pe pusti cu 801 petarde‚ articole pirotehnice interzise la detinere, comercializare si folosire. Le-au confiscat toate aceste articole pirotehnice si s-a intocmit dosar penal. Si copiii fac inchisoare Politistii avertizeaza ca „orice…

- In luna decembrie creste considerabil cererea la costumele de carnaval. Doar in Capitala sunt zeci de magazine in care copiii, in cateva clipe, se pot transforma in eroii filmelor preferate: Superman sau Jack Sparrow. Toate serviciile sunt la preturi accesibile, de cateva sute de lei.

- Nou proiect al Guvernului: Inchisoare pana la 6 ani pentru datornici Ministerul Finantelor vrea sa modifice legea evaziunii fiscale, in sensul inaspririi sanctiunilor pentru rau-platnici, astfel angajatorii care nu-si platesc la timp datoriile la stat ar putea face inchisoare pana la 6 ani. Masura…

- Primaria Brasov vrea sa semneze un acord-cadru pe o perioada de 4 ani in vederea intretinerii, dar si repararii sau constructiei elementelor necesare pentru sistemul de siguranta a circulatiei din municipiul Brasov. Suma maxima pe care sunt dispusi edilii sa o plateasca pentru aceste servicii este…

- O noua licitație publica la Guvern. Dupa ce la inceputul lunii noiembrie a organizat o licitație publica pentru procurarea mobilierului și reamenajarea salii de ședințe și camerei de odihna, la sfarșitul lui noiembrie, Direcția generala pentru administrarea cladirii Guvernului a anunțat o licitație…

- Un mal de pamant s-a prabușit luni, in jurul pranzului, peste doi muncitori din Dolj. Accidentul s-a produs in timp ce muncitorii faceau lucrari de constructie pe o proprietate privata din Craiova. Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru salvarea lor. Potrivit IGSU, doua persoane care executau…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coalitii guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finante si de un buget al zonei euro, transmite…

- Trupa Damian Draghici & Brothers concerteaza luni, de la ora 20.00, la Teatrul Național București. Printre invitații speciali la acest eveniment se numara Feli, Florin Chilian, Sore și surpriza serii — Nelu Vlad...

- Procurorii DNA ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de urmatorii suspecti:DRAGNEA NICOLAE LIVIU, presedintele al Consiliului Judetean Teleorman la data faptelor ndash; sechestru…

- iPhone X se apropie de-a doua tura de glorie in Romania. Vor fi stocuri noi, așa ca am cautat cum e iPhone X la abonament la Orange, Vodafone și Telekom. iPhone X a intrat oficial la vanzare in Romania pe 3 noiembrie, iar stocurile s-au terminat rapid. eMAG a explicat in conferința de presa dedicata…

- De Black Friday, operatorii telecom vin cu diverse promoții care includ smartphone gratuit, ba chiar și tablete sau televizoare. Și aici este șmecheria. Atenție la ofertele cu smartphone-uri, tablete sau televizoare gratuite Astfel, este indicat sa verificați urmatoarele lucruri:…

- Noua generatie de Insignia este ultima construita pe baza tehnica a lui Chevrolet USA, modelul de fata fiind Opel Insignia Grand Sport adica o versiune de top. Motorizarea diesel este cea de doi litri VM Motori Italia care ofera o putere maxima de 210 CP si care dispunde de o transmisie…

- Regia Locala a a Padurilor Kronstadt a solicitat Consiliului Local sa aprobe planul de taieri de copaci pentru anul viitor. „Avand in vedere posibilitatea anuala de recoltare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Brasov, care conform prevederilor amenajamentelor silvice…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care include16 fabrici din tara, sustine ca circa 85% din medicamentele care costa sub 25 lei au devenit nerentabile dupa cresterea taxei clawback cu 30% in trimestrul trei al anului acesta fata de perioada similara…

- Proiectul, adoptat cu 80 de voturi "pentru", sapte "impotriva" si trei abtineri, incrimineaza perceperea unei taxe de parcare, in orice mod si cu orice titlu, de catre o persoana care nu are autorizare in acest sens sau care nu are cel putin un drept de folosinta asupra spatiului respectiv. Guvernul…

- Senatul a adoptat luni cu 80 voturi ”pentru”, 7 voturi ”impotriva” si 3 abtineri initiativa legislativa a PNL care prevede sanctiuni cu inchisoarea de la 6 luni la 15 ani pentru persoanele care percep taxe de parcare fara a avea autorizare in acest sens sau pentru cei care determina sau inlesnesc savarsirea…

- Noul SUV de la Dacia poate trece de 20.000 de euro Noul SUV produs la Mioveni are un pret de pornire pe piata franceza de 11.990 de euro cu TVA pentru motorul pe benzina de 115 CP, 1,6 litri si tractiune fata. Modelul Essentiel, primul care dispune de aer conditionat în echiparea de baza,…

- Postul vacant de secretar juridic la Primaria Carei adica UATM Carei a fost scos la concurs dupa 3 ani de la ultimul concurs pentru acest post. La concursul din 24 noiembrie 2014, organizat la Prefectura Satu Mare niciunul dintre cei 5 candidati candidati nu a intrunit punctajul necesar promovarii…

- HMD Global, compania care detine licenta exclusiva a brandului Nokia pentru telefoane si tablete a anuntat, lansarea terminalului Nokia 2. Cu o durata de viata a bateriei de doua zile, Nokia 2 este construit ca sa ramana in functiune mai multa vreme.

- Initiativa a fost depusa la Parlament in luna aprilie a acestui an de catre liberalii Ovidiu Raetchi si Alina Gorghiu. Potrivit proiectului, ”perceperea unei taxe pentru parcare, in orice mod si cu orice titlu, de catre o persoana care nu are autorizare in acest sens sau care nu are cel putin…

- La Bursa de Valori a Moldovei este in curs de desfasurare licitatia cu strigare a 17 pachete de actiuni proprietate publica de stat, lansata la 27 octombrie. Printre pachetele de actiuni expuse, sunt cele ale SA „Barza Alba” (100%), SA „Comert - Petrol”(100%), SA „Tutun - CTC circa (90,8%), transmite…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului Afacerilor Interne privind situatia centralizata a cladirilor care sunt necorespunzatoare din punct de vedere al conditiilor de detentie. Actul normativ are ca obiect, printre altele, reglementarea situatiei…

- Cel mai mare magazin online listeaza deja iPhone X la precomanda. Sunt doua modele, cu doua capacitati de stocare si foarte probabil te intereseaza ce pret are iPhone X. Poate ca cea mai asteptata veste inainte de Black Friday 2017 este iPhone X la eMAG. Ei bine, de azi e disponibil…

- Cuplurile care vor sa se casatoreasca in afara sediului Starii Civile vor putea face acest lucru contra unei taxe speciale. Tariful ajunge la 1.000 lei, iar una dintre conditii este ca intervalul de programare sa nu depaseasca 45 de minute. O conditie importanta este aceea ca nu se oficiaza casatorii…

- Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) in situatia infiintarii/desfiintarii reprezentantei, impozitul datorat pentru anul de impunere se calculeaza proportional cu numarul de luni de functionare a acesteia si se declara in termen de 30 de zile de la data la care…

- Detalii legate de pret inca nu au aparut, insa versiunea de top nu va trece de 20.000 de euro cu TVA, cel mai probabil. Cea mai importanta surpriza este faptul ca cele doua din mijloc vor avea aer conditionat in standard, iar cea de top climatizare automata.In prezent generatia actuala…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, luni, dupa sedinta Consiliului Executiv National al partidului, ca split TVA si comunicarea pe acest subiect constituie ”portretul perfect al incompetentei din PSD”, care arunca in haos economia romaneasca, el atragand atentia, ca pe zona de frontiera…

- Pentru a pastra aparențele de lux și opulența pe rețelele de socializare, mai mulți utilizatori care nu au suficienți bani pentru a-și permite toate lucrurile scumpe alaturi de care se fotografiaza au gasit o soluție, scrie Digi24.ro.

- Elena Gheorghe se numara printre mamicile care si-au protejat pana acum bebelusii si nu au aratat in primele luni chipul fetitei sale. Acum insa, in ziua botezului, cantareata a facut tuturor cunostinta cu Amelie Nicole.

- Vizita Papei Francisc in Peru, care va avea loc in perioada 18 - 21 ianuarie, va costa aceasta țara aproape 10 milioane de euro, a anunțat, miercuri, ministrul muncii Alfonso Grados, coordonatorul național al acestui eveniment, citat de AFP. ''Costul pentru stat este de 37 de milioane de…