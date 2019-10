Cisternă încărcată cu 26 de tone de metanol, implicată într-un accident pe DN 1A O cisterna incarcata cu 24-26 de tone de metanol a fost implicata in aceasta seara intr-un accident pe Drumul Național 1A, la Blejoi. Conform reprezentanților ISU Prahova in accident a fost implicata cisterna și un autoturism. O autospeciala de pompieri și o ambulanța SMURD au fost mobilizate la fața locului. Din fericire nu au existat victime. Pompierii asigura zona, insa, din primele informații, nu exista scurgeri de metanol din cisterna. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz și continua cercetarile in vederea stabilirii vinovației. Traficul rutier in zona accidentului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

