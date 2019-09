Cisternă cu 26 de tone de motorină, răsturnată. Scurgeri de combustibil O autocisterna inmatriculata in Republica Moldova, care transporta 26 de tone de motorina, s-a rasturnat in noaptea de joi spre vineri pe DE 581, in localitatea Badeana, comuna Tutova, pompierii militari vasluieni asigurand masuri PSI in zona. "La sosirea echipajului de interventie, cisterna incarcata cu motorina se afla rasturnata in afara carosabilului, doar capul tractor gasindu-se pe sosea. Din autocisterna se scurgea combustibil din doua compartimente. Au fost asigurate masuri PSI, au fost inchise capacele compartimentelor si au fost anuntate autoritatile competente. In cursul acestei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

