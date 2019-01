Stiri pe aceeasi tema

- Un palestinian a deschis focul duminica asupra unui grup de israelieni care se aflau intr-o stație de autobuz in apropierea unei așezari evreiești din Cisiordania, ranind șase dintre ei, au declarat oficialii israelieni, relateaza Reuters citat de Mediafax.

- Opt politisti au fost raniti usor sambata seara la un concert organizat de extrema-dreapta in estul Germaniei, in ciocniri cu participantii, au transmis fortele de ordine, potrivit AFP preluata de Agerpres. Concertul la care participau circa 800 de persoane sub sloganul 'Rock impotriva revarsarii…