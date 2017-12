Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Central al Likud, partidul de dreapta al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a votat duminica o rezolutie cerand parlamentarilor acestuia sa actioneze in favoarea anexarii Cisiordaniei, teritoriul palestinian ocupat de Israel de peste 50 de ani, relateaza AFP. Citeste si: Papa…

- Ministrul palestinian de externe, Riad Malki, a anuntat joi ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) va cere la apropiatul summit al Ligii Arabe boicotarea tarilor care isi muta ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza agentia Xinhua, potrivit agerpres.ro. Malki a precizat ca palestinienii…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a deplans intr-un comunicat disparitia "unei scriitoare minunate, a carei voce originala si hotarata a contribuit la dezvoltarea culturii israeliene". Ronit Matalon a fost cunoscuta si pe scena literara internationala, iar romanele sale au fost traduse…

- Proiectul legislativ a fost adoptat, dupa o dezbatere maraton, cu 59 de voturi pentru si 54 impotriva, dintr-un total de 120 de membri ai Knessetului. Textul prevede ca politia nu mai poate recomanda procurorului general inculpari in urma anchetelor desfasurate de aceasta. Benjamin…

- Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii si violentelor provocate de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.De la acest anunt din 6 decembrie, 12 palestinieni au fost ucisi in cursul unor confruntari…

- Ministerul palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe reprezentantul Romaniei, dupa anuntul privind analizarea cu seriozitate a posibilitatii mutarii Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza site-ul de stiri palestinian PNN.ps. Amal Jado, secretar de stat…

- Ministrul Israel Katz a decis marti sa adopte recomandarile unui comitet vizand extinderea pana in cartierul evreiesc din Orasul Vechi a viitoarei linii de mare viteza intre Tel Aviv si Ierusalim, si sa infiinteze o statie la cateva zeci de metri de Zidul Plangerii, a comunicat Ministerul Transporturilor.Aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a dispus mutarea ambasadei în Israel la Ierusalim, el precizând ca decizia a fost luata dupa ce a discutat cu premierul Benjamin Netanyahu. Saptamâna trecuta, Guatemala a fost unul dintre cele doar noua state care au votat împotriva…

- Milioane de crestini din intreaga lume se pregatesc sa intampine duminica seara Craciunul, cu ochii atintiti spre Betleem, loc al nasterii lui Iisus potrivit traditiei crestine, unde festivitatile sunt umbrite de tensiunile din jurul recunoasterii SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- Mai multe mii de oameni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a protesta fata de ceea ce ei denunta drept coruptia guvernului, transmite AFP. Este cea de-a patra sambata la rand cand are loc o astfel de demonstratie, intitulata "Marsul Rusinii". Manifestantii aveau pancarte…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reiterat vineri amenintarea ca va reduce asistenta acordata tarilor care au votat la Adunarea Generala ONU împotriva deciziei sale privind statutul Ierusalimului, dar reprezentanti ai tarilor arabe au declarat ca nu se tem,

- „Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt și chestiuni practice, toate instituțiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim și ambasadorii și personalul ambasadei face (fac - n.r.) naveta din Tel…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- Peste 120 de tari l-au sfidat pe presedintele american, Donald Trump, joi, si au votat in favoarea rezolutiei Adunarii Generale a ONU, care face apel la SUA sa renunte la decizia lor recenta privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului.''In pofida amenintarilor, ONU a adoptat…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite, joi, in legatura cu rezolutia pe tema statutului Ierusalimului ca Romania a exprimat vot de „abtinere” in cadrul Adunarii Generale ONU fiind necesara prudenta si relansarea dialogului in cadrul procesului de pace.

- Rezolutia a fost adoptata cu votul favorabil a 128 de tari membre, noua voturi contra si 35 de abtineri. Australia, Canada, Mexic si Filipine s-au aflat printre tarile care s-au abtinut de la vot.SUA au facut luni uz de dreptul lor de veto la o rezolutie propusa de Egipt condamnand recunoasterea…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Romania ar trebui sa imite degraba SUA si sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului – sustine un apropiat al lui Benjamin Netanyahu. Herman Tzvika Berkovits este un evreu nascut si crescut in Romania si care in prezent este medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu. Calitati…

- Ministrii de externe ale tarilor europene au respins cu fermitate apelul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, de a urma exemplul lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, noteaza The Guardian. In prima sa vizita la Bruxelles in ultimii 22 de ani, premierul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters. Înaintea…

- Mii de persoane au participat, sambata seara, la Tel Aviv, la un protest anticoruptie si fata de premierul Benjamin Netanyahu, care este anchetat pentru presupuse fapte de abuz de putere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Zeci de mii de israelieni au participat sambata seara, la Tel Aviv, la o demonstrație impotriva corupției guvernului și a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza duminica dpa. Protestatarii care au luat parte la "Marșul Rușinii", ce a urmat unei demonstrații…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reacția Europei la decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita și dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa. "Chiar daca respect Europa,…

- Cateva sute de persoane au manifestat sambata in Franța impotriva recunoașterii Ierusalimului drept capitala a statului Israel de catre Statele Unite și a sosirii premierului israelian Benjamin Netanyahu duminica la Paris, relateaza AFP. La Paris, circa 400 de persoane s-au adunat în…

- Ciocniri au izbucnit vineri la Ierusalim si in Cisiordania ocupata intre forte israeliene si palestinieni chemati sa-si manifesteze ”furia” in uma recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului, relateaza NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: Radu Tudor, critici DURE…

- Palestinienii isi manifestau joi furia fata de recunoasterea americana a Ierusalimului drept capitala a Israelului, in contextul in care miscarea Hamas indeamna la noua intifada impotriva acestei initiative potential explozive, relateaza AFP.

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, l-a felicitat pe omologul sau american, Donald Trump, pentru decizia de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului. "Il felicit pe presedintele Donald Trump datorita anuntului de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Fortele de securitate israeliene se pregatesc de ''confruntari'' cu palestinienii in Ierusalimul de Est si Cisiordania inainte de anuntul presedintelui american, Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza miercuri agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Un…

- Forțele de securitate israeliene se pregatesc de ''confruntari'' cu palestinienii in Ierusalimul de Est și Cisiordania inainte de anunțul președintelui american, Donald Trump, privind recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza miercuri agenția Xinhua. * UPDATE Donald…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mențiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs susținut miercuri in cadrul unei conferințe diplomatice, in contextul in care președintele american Donald Trump se pregatește sa recunoasca Orașul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta, astazi, decizia SUA intr-una dintre cele mai controversate probleme ale conflictului arabo-israelian: recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Mai mult, Trump ar putea face si o mutare diplomatica majora in acest sens, mutarea ambasadei…

- Zeci de mii de israelieni au participat sâmbata, la Tel Aviv, la "Marșul Rușinii", un protest îndreptat împotriva corupției și a aprobarii, într-o prima forma, a unei propuneri de lege care l-ar putea proteja pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu în investigațiile…

- Aproximativ 20.000 de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv, impotriva coruptiei din Guvern si a premierului Benjamin Netanyahu, care face obiectul unei anchete penale pentru abuz de putere, relateaza Reuters.

- Zeci de mii de manifestanti au participat sambata, la Tel Aviv, la "Marsul Rusinii", un protest indreptat impotriva coruptiei si a aprobarii, intr-o prima forma, a unei propuneri de lege care l-ar putea proteja pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu in investigatiile in care este suspect, transmite EFE,…

- Armata israeliana a demolat miercuri in Cisiordania ocupata locuința unui palestinian care a ucis pe 26 septembrie trei israelieni la intrarea intr-o colonie, inainte de a fi impușcat, a declarat un purtator de cuvant al armatei israeliene, relateaza AFP. Casa autorului atacului, un palestinian…

- Organizatorii au interzis discursurile politice și au insistat asupra unitații. "Dorim sa organizam in acest an adunarea sub o deviza care sa ne uneasca in loc sa ne divizeze", a afirmat grupul Darkenu, unul dintre organizatorii evenimentului.Imaginile luate de camerele video plasate pe…

- Yitzhak Rabin a fost asasinat la 4 noiembrie 1995 la finalul unui discurs în cursul unei manifestații pentru pace care reunise zeci de mii de persoane în centrul Tel Avivului. Ucigașul sau, Yigal Amir, este un militant de extrema dreapta care se opune cu înverșunare Acordurilor…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat ingrijorarea, joi, la Londra, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau israelian Benjamin Netanyahu, in legatura cu coloniile israeliene construite ilegal, relateaza Reuters. 'Ei au discutat despre necesitatea de a depasi obstacolele in calea pacii,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a amanat supunerea la vot proiectului de "Lege asupra Marelui Ierusalim", prevazuta pentru duminica, un responsabil israelian dand asigurari ca este necesara in prealabil o "pregatire diplomatica". Premierul Netanyahu pare sa doreasca sa discute acest…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a amanat supunerea la vot proiectului de "Lege asupra Marelui Ierusalim", prevazuta pentru duminica, un responsabil israelian dand asigurari ca este necesara in prealabil o "pregatire diplomatica". El pare ca vrea sa discute acest proiect mai intai cu Casa Alba,…

- Administrația președintelui american Donald Trump se opune unui controversat proiect de lege israelian care, potrivit criticilor, ar echivala cu o anexare de facto a coloniilor evreiești din jurul Ierusalimului, a declarat - duminica - un responsabil american, citat de AFP. Premierul israelian…