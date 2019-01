Cirque du Soleil și anulează participarea la o gală n China Cirque du Soleil a fost forțata sa anuleze participarea sa la Gala de Anul Nou Chinezesc, dar aceasta decizie nu are legatura cu cazul Huawei care a creat tensiuni între Ottawa și Beijing, a declarat vineri compania canadiana citata de AFP.

Cirque du Soleil ar fi trebuit sa participe pe 4 februarie într-un spectacol foarte popular în China, care este difuzat de canalul CCTV și vizionat de sute de milioane de telespectatori. Dar negocierile cu organizatorii s-au materializat lent, iar trupa a decis luna trecuta ca nu mai are timp sa puna în scena un spectacol de calitate.



&"Pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

