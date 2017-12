Stiri pe aceeasi tema

- Cino Castelano, barbatul cu care frumoasa artista Antonia a avut o relatie din care a rezultat o fetita, Maya, este foarte revoltat ca aceasta nu a apucat sa vina sa o viziteze pe micuta. Nu doar ca ii reproseaza acest lucru, dar el sustine ca nici la serbari nu vine.

- Antonia a avut parte de un Craciun in familie, alaturi de cei doi copii ai ei si Alex Velea. O umbra se citeste insa pe chipul cantaretei, care sufera pentru ca nu are alaturi o persoana extrem de importanta din viata ei!

- Solista de succes, mama, iubita, actrița in devenire. Antonia pare sa fi gasit echilibrul perfect intre cariera și viața personala, astfel incat sa lase impresia unui om implinit și fericit. Exista insa o fisura in acest tablou, iar artista vorbește cu greutate despre asta, noteaza click.ro. ”Ziua ideala…

- Procurorii anticoruptie au anuntat ca au trimis in instanta, mai exact catre Inalta Curte, dosarul in care Adrian Simionescu, in calitate de deputat si “actionar in cadrul societatii comerciale Fan Speed din Bulgaria (de drept pana in 2013 si de facto in 2014) si SC SADY COM SRL Turnu Magurele”, dar…

- Antonia și Alex Velea au impreuna doi copii, Akim și Dominic, dar cei doi nu au fost inca botezați. Artiștii așteapta sa iși rezolve problemele legale pentru a face nunta și botezul baieților. Intrebata cand avea loc botezul, Antonia a spus ”O sa mai așteptam. Trebuie sa rezolvam cu problemele mele…

- Primaria orașului Orhei va inaugura cea de-a treia ediție a Targului de Craciun pe 23 decembrie. Targul va funcționa pana pe 7 ianuarie in parcul Ivanos din Orhei. In acest an, Targul va fi unul inedit, cu spectacole grandioase, suprize și o atmosfera speciala de poveste, specifica sarbatorilor de iarna,…

- Alex Velea si Antonia traiesc o poveste de dragoste si au impreuna doi copii, Dominic si Achim. Artistul a vorbit despre relatia pe care o are cu frumoasa bruneta, ocazie cu care a dezvaluit ca nu exagereaza cu gelozia si ca ii ofera partenerei sale libertatea de care are nevoie. A

- 22 de elevi de la un liceu din Radauti au ajuns la spital dupa in clasa a fost pulverizat spray paralizant. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Cei 22 de elevi care prezentau semne de iritații au fost evaluați de medici. Toți au fost externați. Conducerea…

- Cu ocazia zilei de naștere a micuțului Akim, baiețelul cel mic al Antoniei și al lui Alex Velea, care astazi a implinit 1 an, artista a dorit sa imparta cu prietenii sai virtuali cateva momente unice. Indragita cantareața a publicat pe Instagram cateva fotografii din intimitatea cuplului, mai exact…

- Intrebarea "Ce ai face cu 10.000 de euro?" a starnit imaginatia vedetelor. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, cateva dintre femeile din showbiz-ul romanesc au dezvaluit dorintele lor.

- Cel mai spectaculos eveniment al anului, Gala Elle Style Awards, a avut parte, evident, și de o reprezentație muzicala pe masura. Antonia, care a uimit asistența cu ținuta cu care a aparut la gala, s-a schimbat intr-o salopeta mulata și a susținut un concert. Toți ochii au ramas ațintiți pe Antonia…

- Gratiile nu-i stau in cale omului de afaceri Sorin Ovidiu Vantu, acesta revenind cu o noua postare soc pe blogul personal. Vantu a lansat un atac dur la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa mesajul transmis de catre Departamentul de Stat al SUA. Afaceristul merge si mai departe si sustine…

- Alex Velea si Antonia formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul din Romania. Ei au doi baieti impreuna si, desi au un program solicitant, le acorda multa atentie lui Akim si Dominic. Azi, cantaretul a dezvaluit ca a spus cateva cuvinte indecente de fata cu fiul sau cel mare. In asemenea…

- BRAVO AI STIL, 25 NOIEMBRIE 2017. Astazi, in GALA „Bravo, ai stil!” vom vedea cum Alex Veleava face flotari cu Ilinca Vandici in spate, dar si cat de talentati sunt Slav si Vladau la muzica. Cei doi vor fredona impreuna refrene celebre, asadar va asteapta imagini inedite in aceasta editie a galei…

- Fostul patron al FC Brașov și al platformei industriale de la ce a mai ramas din fabrica de autocamioane a fost condamnat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ioan Neculaie a deschis focul cu o arma de vanatoare pe fondul unei crize de nervi facute din cauza faptului ca unul dintre…

- Supriza serii la Gala Unica 2017 a fost piesa cantata de Raluca Hagiu, redactorul șef al revistei Unica. Dupa cum a glumit chiar ea, Raluca și-a facut debutul in muzica pe scena galei Unica. Piesa pe care a cantat-o a fost compusa de Liviu Teodorescu special pentru acest eveniment. Raluca a fost sprijinita…

- Fiul adoptiv al Antoniei a slabit si s-a umplut de muschi. Iata cum arata acum Mario Fresh! Mario Fresh a intrat sub protectia profesionala a Antoniei si a lui Alex Velea pe cand avea 12 ani, dupa ce s-a facut remarcat la Romanii au Talent. Cei doi l-au ajutat sa se lanseze in muzica si au avut grija…

- Divorț șoc in țara noastra. Baiatul unui afacerist celebru se desparte de una dintre cele mai dorite femei din țara noastra. Casatoria dintre Madalina Ghenea și Matei Stratan e o amintire. Dupa ce acesta s-a afișat weekend-ul trecut la nunta verișoarei sale, cu o alta femeie, o apropiata a Madalinei…

- Ce au facut Marcel Toader și Maria Constantin dupa ce au decis sa divorțeze. Afaceristul continua seria dezvaluirilor, in direct la tv. Marcel Toader este convins ca soția lui i-a fost infidela și este in stare de orice pentru a demonstra acest lucru. Se pare ca atunci cand au decis sa se desparta,…

- Traficul rutier este blocat luni seara pe DN1, la ieșirea din comuna Unirea, dupa ce remorca unui camion incarcata cu cartofi s-a rasturnat, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Alba. În urma evenimentului rutier nu s-au înregistrat victime, menționeaza sursa citata.…

- Antonia a fugit de acasa pe geam. Dezvaluirea a fost facuta in cadrul emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, ediția ce va fi difuzata joi seara, 2 noiembrie. Joi, 2 noiembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, Antonia vine impreuna cu mama ei, Denisa, sa-i puna in dificultate pe Giulia Anghelescu,…

- Cristian Boureanu, prima apariție dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Afaceristul a venit insoțit la un eveniment de iubita lui, Laura Dinca. Cei doi radiau de fericire. Laura Dinca a declarat ca iubitul ei nu a cerut-o in casatorie, așa cum s-a spus, insa și-au luat un cațel. „Ne-am luat un cațel…

- Face ce face și tot ajunge im preajma familiei din randul careia vrea sa evadeze cu orice preț de ani buni deja. Iar asta se paote observa cu ”ochiul liber”, Antonia fiind surprinsa in ipostaze mai mult decat elocvente in aceasta direcție.

- Antonia si Vincenzo au fost casatoriti si au impreuna o fetita care locuieste in Italia, impreuna cu tatal ei. Artista lupta si acum pentru a deveni o femeie libera, dar si pentru custodia micutei Maya. In urma cu cateva zile, fiica Antoniei a surprins pe toata lumea cu un gest scandalos. ( CITESTE…

- Alex Velea si Antonia formeaza un cuplu de patru ani, dar povestea lor de dragoste a fost traita initial departe de ochii curiosilor. Cei doi au ascuns ca sunt impreuna si abia cand artista a ramas insarcinata cu Dominic, solista a anuntat ca ei se iubesc. La momentul respectiv, Antonia a fost acuzata…

- Antonia si Alex Velea formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi. Artista i-a daruit partenerului ei doi fii: pe Dominic si Akim, si se imparte intre familia formata alaturi de Alex Velea si fiica ei, care creste in Italia, la bunicii fostului sot. In cadrul unui interviu, cantareata a…

- Antonia, primele declarații despre fosta soție a lui Velea. Artista a vorbit sincer despre cum a inceput relația din ei, iar marturisirile interpretei i-a luat prin surprinde pe toți. Antonia a ținut sa precizeze ca daca Alex Velea ar fi avut o casnicie fericita, cel mai probabil intre ei nu se intampla…

- O informatie trista s-a raspandit cu repeziciune in cursul acestei dupa-amiezi in randul cunoscutilor unui om de afaceri, despre care s-a aflat ca a murit subit. Vestea a cazut ca un trasnet asupra celor care il cunosteau pe George Negru, dar si a colaboratilor operatorului de turism. “Sincere condoleante…

- Marcel Toader, imagine de colecție alaturi de fiul lui, Maximilian. Fostul soț al Mariei Constantin a scris și un mesaj in dreptul fotografiei. Marcel Toader pare ca s-a obișnuit cu divorțul de Maria Constantin și iși vede in continuare de copii și nepoți. Afaceristul a postat pe contul de socializare…

- Antonia se numAƒrAƒ printre primele vedete de la noi care au reacAionat A®n urma masacrului din Las Vegas. CA¢ntAƒreaAa a fAƒcut un apel pe internet A®n care le spunea oamenilor sAƒ se roage pentru cei din Las Vegas. La scurt timp dupAƒ mesajul ei, iubita lui Alex Velea a primit un mesaj de la una dintre…

- Apelul disperat facut de Antonia dupa atacul din Las Vegas. Artista a scris un mesaj emoționant in care și-a indemnat fanii sa se roage pentru oamenii aflați acolo. Antonia a copilarit in America si e foarte legata de locurile in care a trait. Interpreta este trista și a publicat pe contul de socializare…

- Patronul firmei de taxi RVR este inculpat intr-un proces aflat pe rolul Judecatoriei Iasi, fiind judecat alaturi de un subaltern. O prima fapta imputata lui Radu Norocea a fost plasata de procurori in data de 3 ianuarie 2015, la scurt timp dupa ce un minor de 13 ani a depus o plangere pentru lipsire…