Circulaţie restricționată pe podul rutier de peste râul Suceava pentru lucrări de reabilitare Circulatia pe podul rutier de peste raul Suceava, din zona Bazarului, va fi restrictionata, pentru lucrari de reabilitare care sa ofere siguranta traficului, a declarat in conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu, potrivit Agerpres.

El a spus ca restrictionarea circulatiei de la patru la doua benzi, care va fi valabila timp de o luna, ar fi trebuit sa demareze pe 8 mai, dar s-a amanat din cauza conditiilor meteo, lucrarile urmand sa inceapa, cel mai probabil, joi, cand vremea ar permite acest lucru. Citește și: IMAGINI șocante in Dambovița - Animale electrocutate pe strada… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

