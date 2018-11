Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care ies maine in trafic trebuie sa se inarmeze cu rabdare si sa ocoleasca mai multe strazi din zona Astra – Centru, tinand cont ca politistii rutieri au impus o serie de restrictii in vederea desfasurarii competitiei .

- Circulația transportului pe strada 31 august 1989 din capitala, la intersecția cu strada Armeneasca, va fi sistata in perioada 29 octombrie – 5 noiembrie. Primaria municipiului Chișinau informeaza ca traficul este inchis in legatura cu executarea lucrarilor de reconstrucție a unor strazi din zona centrala…

- Circulatia rutiera este restrictionata, duminica, pe a doua banda a autostrazii A1, sensul Bucuresti – Pitesti, de la iesirea din Capitala catre Ciorogârla, judetul Ilfov, pentru lucrari, scrie Mediafax.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe Transfagarasan, in judetul Sibiu, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde stratul de zapada masoara in unele locuri si zece centimetri, a anuntat Directia Regionala de Drumuri DRP Brasov.Drumarii deszapezesc cu clorura si sare pe Transfagarasan,…

- Circulația va fi restricționata, duminica, pe traseul Bd. Poligrafiei - Str. Jiului – Bd. Gloriei din Capitala, pentru evenimentul sportiv “Turul Romaniei 2018”, anunța Brigada Rutiera a Capitalei, scrie Mediafax.Duminica, intre orele 10.00-14.00, va avea loc evenimentul sportiv denumit “Turul…

- Primaria Municipiului Craiova anunta ca, pe 22 septembrie, pentru desfasurarea partidei de fotbal dintre echipele Universitatea Craiova si FC Viitorul pe stadionul „Ion Oblemenco” din Municipiul Craiova, in intervalul orar 18.00-23.30, se va restrictiona circulatia rutiera pe urmatoarele sectoare de…

- Un accident rutier a avut loc, marți dimineața, in zona Piața Victoriei, un autoturism intrand in coliziune cu un autobuz. Trei persoaneu au fost transportate la spitale din București in urma impactului. Circulația pe Bulevardul Lascar Catargiu este restricționata.La ora 05: 45, conducatorul…

- Un grav accident rutier s-a produs, miercuri, în judetul Giurgiu, pe DN 41. Doua autoturisme au intrat în coliziune, cinci persoane, printre care și trei copii fiind ranite. Circulația în zona este blocata din cauza accidentului rutier.