Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera va restrictiona traficul, duminica, in zona Poligrafiei - Jiului cu ocazia startului Turului ciclist al Romaniei. Intre orele 10,00 si 10,15 va avea loc adunarea participantilor pe trotuar, in alveola din fata Monumentului Aripi; intre orele 10,15 - 13,30, participantii se vor deplasa…

- Brigada Rutiera va restrictiona traficul in zona Poligrafiei - Jiului, duminica, cu ocazia startului Turului ciclist al Romaniei, informeaza Agerpres. "In ziua de 23 septembrie, intre orele 10,00-14,00, va avea loc evenimentul sportiv 'Turul Romaniei 2018', dupa cum urmeaza: intre orele 10,00…

- Brigada Rutiera va restrictiona traficul in zona Poligrafiei - Jiului, duminica, cu ocazia startului Turului ciclist al Romaniei. "In ziua de 23 septembrie, intre orele 10,00-14,00, va avea loc evenimentul sportiv 'Turul Romaniei 2018', dupa cum urmeaza: intre orele 10,00 - 10,15, adunarea participantilor…

- Un accident rutier a avut loc, marți dimineața, in zona Piața Victoriei, un autoturism intrand in coliziune cu un autobuz. Trei persoaneu au fost transportate la spitale din București in urma impactului. Circulația pe Bulevardul Lascar Catargiu este restricționata.La ora 05: 45, conducatorul…

- Circulația rutiera va fi restricționata in acest weekend in Cetatea Alba Carolina pe str. Nicolae Iorga, de la intersecția cu str. Muzeului, intre orele 18.00-23.00. „Prin Dispoziția Primarului municipiului Alba Iulia nr. 1939/10.08.2018, la solicitarea Comisiei de avizare a adunarilor publice, se…

- O femeie de 66 de ani, care ar fi traversat neregulamentar, a fost accidentata, joi, de o mașina de poliție care se deplasa cu sistemele acustice și luminoase in funcțiune, pe Șoseaua Olteniței din Capitala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Circulația tramvaielor catre Piața Sudului e blocata.Citește…

- O femeie de 66 de ani, care ar fi traversat neregulamentar, a fost accidentata, joi, de o mașina de poliție care se deplasa cu sistemele acustice și luminoase in funcțiune, pe Șoseaua Olteniței din Capitala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Circulația tramvaielor catre Piața Sudului e blocata. Șoferul…

- Circulatia este restrictionata pe bulevardul Unirii din Capitala, in urma unui accident rutier in care au fost implicate o masina si o motocicleta, informeaza Brigada Rutiera. In urma incidentului, motociclistul a fost ranit, fiind transportat la Spitalul Universitar.