- Circulatia rutiera este blocata, marti dimineata, pe DN 1, in judetul Brasov, in urma unui accident in care au fost implicate o autoutilitara si un autocamion, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, in localitatea Sambata de Jos,…

- Circulatia rutiera este restrictionata, duminica dimineata, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre litoral, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Agerpres.Citește și: Demisie BOMBA…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, intre kilometrii 102 si 106, in localitatea Comarnic, judetul Prahova, se vor executa astazi, intre orele 10:00-18:00, lucrari de reparatii asupra carosabilului, pe sensul de mers Bucuresti - Brasov. Circulatia…

- Circulatia rutiera a fost reluata total, miercuri dimineata, pe DN 1, in judetul Bihor, unde a avut loc un accident rutier soldat cu patru persoane ranite si una moarta, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, pe…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumuri nationale sau autostrazi, nici probleme majore de fluenta a traficului. Circulatia rutiera este ingreunata pe Autostrada…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumuri nationale sau autostrazi, nici probleme majore de fluenta a traficului. Circulatia rutiera este ingreunata ...

- Traficul rutier este oprit, vineri dimineata, pe DN 6, in judetul Caras-Severin, din cauza unui accident soldat cu ranirea unei persoane, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe DN 6 Caransebes - Lugoj, la kilometrul 465+110…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anutat ca, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, traficul rutier este restrictionat pe prima banda si pe cea de urgenta, pe sensul spre Constanta, intre kilometrii 14 si 20 si pe ...