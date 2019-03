Circulatia metroului se desfasoara cu dificultate marti dimineata pe Magistrala 2 Berceni - Pipera, in urma producerii unei defectiuni la un tren, informeaza Metrorex.



"Astazi, 26 martie, la ora 8:15, pe Magistrala 2, s-a produs o defectiune la trenul de metrou ce mergea spre Pipera. Calatorii aflati in tren au fost debarcati in statia Piata Victoriei 1, in conditii de siguranta si au fost preluati de celelalte trenuri pentru continuarea calatoriei. In acest moment, circulatia trenurilor de metrou se desfasoara cu dificultate. In cel mai scurt timp se va circula conform graficului",…