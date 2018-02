Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada A2 a fost inchisa luni dupa-amiaza pe sensul catre Bucuresti din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate mai multe utilaje de deszapezire, anunta Politia conform News.ro . “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul…

- Incepand cu 2019, mai multe taxe si impozite locale in municipiul Bucuresti ar urma sa creasca, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Generale a Capitalei, scrie Agerpres.

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei se desfasoara bara la bara, viteza fiind de aproximativ 30 de kilometri la ora, duminica dupa-amiaza, din cauza numarului foarte mare de turisti care se intorc de la munte, anunta Centrul Infotrafic, citat de News.ro . Valorile de trafic sunt ridicate intre Predeal…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate, duminica, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, deoarece turistii se intorc din statiunile ontane spre Bucuresti, viteza cu care ruleaza masinile fiind de aproximativ 30 de kilometri pe ora, potrivit Centrului Infotrafic.

- O tanara a fost la un pas sa fie ranita grav sau chiar sa-și piarda viața dupa ce, din neatenție, s-a lovit de un vagon al liniei de tramvai 41. Accidentul s-a produs in urma cu puțin timp la intersecția bulevardelor Timișoara și Brașov din Sectorul 6. Din aceasta cauza, circulația a fost oprita pentru…

- Circulatie feroviara oprita pe firul 2 al Magistralei Suceava - Bucuresti Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava - Bucuresti, din cauza unui accident produs în zona localitatii Cozmesti. Un tren Inter-Regio a lovit un autoturism,…

- Cazul politistului pedofil de la Brigada de Politie Rutiera a Capitalei provoaca o mica revolutie in modul de evaluare psihologica a politistilor. Practic, un sef din orice structura a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) are datoria de a completa un formular de semnalare catre psihologul unitatii.…

- Circulatia rutiera este restrictionata vineri, in București, pe str. Luterana, intre str. Stirbei Voda si str. General Berthelot, din cauza unei avarii la reteaua de apa, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- irculatia rutiera pe Bulevardul Dacia a fost reluata, dupa ce, timp de aproximativ jumatatea de ora portiunea cuprinsa intre Calea Dorobanti si strada Polona a fost blocata din cauza unui copac cazut, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- Traficul rutier este blocat, miercuri seara, pe bulevardul Dacia din Capitala, intre Calea Dorobanti si strada Polona, din cauza unui copac cazut pe reteaua de contact a troleibuzelor si pe o conducta de gaze.Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, traficul este restrictionat pe ambele sensuri,…

- In legatura cu executarea lucrarilor de desființare a unor obiective, pina la 28 iulie 2018, va fi sistata parțial circulația rutiera pe strada George Coșbuc. Totodata, va fi limitata circulația pe segmentul pietonal de pe strada Columna, tronsonul cuprins intre Columna și Alexandru cel Bun, informeaza…

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza precipitatiilor abundente, pe raza judetului Ilfov sunt anuntate mai multe zone in care circulatia rutiera se desfasoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1 , la km14+800 de metri, in orasul Otopeni,…

- Politia a avertizat locuitorii din zona Parisului sa isi lase masinile acasa miercuri, dupa depunerea unui strat de zapada de 7 -15 centimetri, informeaza DPA. Caderile de zapada neobisnuite au condus la anularea tuturor serviciilor de autobuz din Paris si la unele anulari in reteaua RER…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s-au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului. Circulatia rutiera este momentan blocata iar politistii de la rutiera au inceput o ancheta. Primele date arata ca accidentul s-a produs din cauza unui sofer care conducea…

- Protestatarii au blocat Bulevardul Magheru, dupa ce au reușit sa rupa cordonul de jandarmi. Dupa ce mai mulți protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii care asigura ordinea în Piața Universitații, aceștia au reușit sa rupa cordonul și sa patrunda pe carosabil. Circulația…

- Circulatia rutiera este restrictionata vineri, pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona Apaca, pe un singur sens, pentru desfasurarea unor lucrari de executie a bransamentului la gaze. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, traficul este restrictionat pe benzile 1 si 2 pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Circulatia pe drumul european E 578, in zona Baile Tusnad, si pe drumul national DN 15, intre Toplita si Borsec, este ingreunata miercuri din cauza unor masini de mare tonaj care nu si-au mai putut continua deplasarea, in conditii de ninsoare abundenta, potrivit Politiei Rutiere Harghita. …

- Circulatia pe drumurile din Harghita se desfasoara miercuri in conditii de iarna, din cauza ninsorilor abundente, la nivelul intregului judet fiind suplimentat numarul de echipaje de politie care dirijeaza circulatia. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca…

- Cum inca de la primele ore ale acestei zile in Bucuresti a nins, situatie care a produs unele inconveniente la nivel de circulatie rutiera, in sensul ca au aparut aglomeratii in trafic, cei care se intrebau daca precipitatiile specifice iernii au cauzat dificultati la nivel de circulatie aeriana au…

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. Este de asteptat aglomeratie in trafic in aceasta dimineata, mai ales ca e prima zi de scoala…

- In Capitala se circula in conditii de iarna, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. „Politistii Brigazii Rutiere recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo rutiere si a unui carosabil acoperit,…

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, in conditiile in care pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Agentul de la Brigada de Poliție Rutiera (BPR) a Capitalei reținut, luni, pentru pedofilie era programat pentru testarea psihologica o data la cinci ani – pentru calitatea de polițist, și nu o data la trei ani – așa cum sunt testați colegii sai care poarta arma ori conduc mașini de serviciu. Asta, deși…

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineața, doi copii intr-un lift din cartierul Drumul Taberei, din București, a fost prins de polițiști dupa ce o colega a alertat anchetatorii. Pedofilul a fost dat pe mana polițiștilor de o colega de-a sa care duminica, in jurul orei 17:30, a sunat și a spus ca barbatul…

- Pedofilul din Drumul Taberei are 47 de ani și este agent la Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei. Vom reveni cu detalii. Stirea Pedofilul din Drumul Taberei, agent la Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Tamponare in lant la intersectia strazii Pandurului cu Soseaua Mangaliei. Cel putin trei maisini sunt implicate. O victima este ranita la picior. Politia si Ambulanta nu au sosit inca la fata locului. Circulatia in zona este blocata. ...

- Circulatia rutiera va fi restrictionata in ziua de 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in Piata George Enescu, unde va avea loc Revelionul 2017-2018, informeaza Brigada rutiera a...

- Pe DN 1, in zona Buftea, traficul este ingreunat din cauza accidentului rutier produs in urma cu puțin timp. In urma accidentului, o persoana a fost ranita ușor. IPJ Ilfov transmite ca pasagerul ranit a fost transportat la spital. Potrivit sursei citate, circulatia spre Bucuresti…

- O mare de oameni pe peroanele garii din Pitesti. A fost felul in care locuitorii orasului au ales sa marcheze ultimul drum in trenul regal al Majestatii Sale defuncte. La fel cum s-a intamplat, practic, pe parcursul zilei, si in Bucuresti, unde locuitorii Capitalei au iesit cu miile in strada, in principalele…

- Mai multe restrictii de circulatie vor fi impuse, atat pentru autovehicule, cat si pentru pietoni, in Bucuresti, in cursul zilelor de vineri si sambata, in contextul organizarii funeraliilor Regelui Mihai I, anunta, intr-un comunicat de presa, Brigada Rutiera a Capitalei.

- Brigada Rutiera a Capitalei va restrictiona miercuri traficul rutier in intervalul orar 7,00 - 21,00, cu ocazia unei manifestatii organizata in Piata Victoriei de reprezentantii transportatorilor.Astfel, vor fi instituite urmatoarele restrictii de circulatie: - pentru manifestatia publica,…

- Brigada de Politie Rutiera a Capitalei anunta ca traficul rutier din zona Palatului Regal a fost deviat pe Calea Victoriei intre strazile Rosetti si Dem I. Dobrescu, restrictiile fiind valabile aproximativ doua ore, avand in vedere repetitiile pentru funeraliile Regelui Mihai.

- Circulatia pe Valea Prahovei se desfasoara in coloana duminica la pranz, traficul fiind ingreunat in special intre Predeal si Busteni si intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers catre Bucuresti, anunta Centrul Infotrafic al Politiei...

- Circulația este ingreunata, duminica, pe DN1, intre Predeal și Bușteni și intre Posada și Comarnic, se arata intr-un comunicat al Centrului Infotrafic din IGPR, remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, la ora 10,30, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre stațiunile…

- La solicitarea Ministerului Apararii Nationale, de Ziua Nationala a Romaniei, Brigada Rutiera a Capitalei a dispus astazi restrictionarea traficului rutier in zona Arcului de Triumf unde are loc parada militara. Politia Rutiera are cateva sfaturi pentru soferi si recomanda patru rute ocolitoare.

- Circulatie deviata pe Centura Bucuresti din cauza acumularilor de apa. DN 13 A, blocat in Mures din cauza unui stalp doborat.Circulatia rutiera pe Centura Bucuresti este deviata pe rute...