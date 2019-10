Stiri pe aceeasi tema

- O alerta privind amplasarea unui dispozitiv exploziv la sediul unei banci de pe Calea Victoriei din Bucuresti a fost primita, miercuri dupa-amiaza, acolo intervenind politisti si pirotehnisti. Traficul este restrictionat pe CaleaVictoriei, intre Bd. Regina Elisabeta si Piata Natiunile Unite.

- Polițiștii fac verificari, la ora transmiterii știrii, la o banca din zona Calea Victoriei din Capitala, dupa ce un client nemulțumit a anunțat amplasarea unei bombe in sediul instituției, informeaza Poliția Capitalei.Reprezentanții unei banci cu sediul pe Calea Victoriei au anunțat, miercuri,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN3 Bucuresti ndash; Branesti, la kilometrul 9 700 de metri, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara.In urma impactului, o persoana a fost ranita usor.Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 24 septembrie 2019 ndash; 7 octombrie 2019, traficul rutier este intrerupt pe DN 1D, la kilometrul 1 800 de metri, in zona localitatii Albesti Paleologu, judetul Prahova, pentru efectuarea lucrarilor de reparatii…

- Circulatia este ingreunata pe DN 67, Ramnicu Valcea – Targu Jiu, la kilometrul 143+950 de metri, pe raza localitatii Slatioara, din cauza unui accident rutier. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, in accident sunt implicate doua autoturisme. In urma impactului,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A Ploiesti – Brasov, pe raza localitatii Gura Vitioarei, kilometrul 108, judetul Prahova, a avut loc o coliziune intre un autoturism si un autotren. In urma impactului, doua persoane au fost ranite usor. Circulatia…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN15C Piatra Neamt – Targu Neamt, la kilometrul 15, in zona localitatii Dobreni in judetul Neamt, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism. In urma impactului, doua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Oradea ndash; Huedin, in zona localitatii Uileacu de Cris, judetul Bihor, un autoturism prevazut cu 8 1 locuri s a angajat intr o depasire, intrand in impact frontal cu un autocamion.Coliziunea s a soldat cu doua persoane…