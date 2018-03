Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia feroviara, blocata, marti seara, intre Ploiesti si Brasov, din cauza unor copaci cazuti pe calea ferata, a fost reluat, la ora 20.45, pe firul II, intre Timisu de Sus si Predeal.

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR&" SA informeaza ca la aceasta ora circulatia feroviara este întrerupta temporar între stațiile Timișu de Sus și Predeal, dupa ce mai mulți arbori s-au prabușit pe liniile de cale

- Circulatia feroviara este oprita marti seara intre Predeal si Brasov, dupa ce doi copaci au cazut peste firele de contact si le-au rupt, in zona Timisul de Sus, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Regionalei CFR Brasov, Ioan Pintea.''Firele de contact de pe ambele sensuri de mers au fost…

- Traficul feroviar a fost blocata intre Ploiesti si Brasov, dupa ce mai multi copaci au cazut pe calea ferata. Un copac a cazut si peste vagonul unui tren, fara a fi inregistrate victime.

- Circulatia feroviara este intrerupta la aceasta ora intre Brasov si Predeal. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a anuntat ca, din cauza vantului puternic, un copac s-a prabusit peste liniile de cale ferata, iar un al doilea a cazut peste…

- Zeci de pompieri au intervenit, in ultimele ore, in mai multe zone din jduetul Teleorman pentru evacuarea apei acululate in curti, case si pe drumuri in urma ploilor si a topirii zapezii. Astfel, conform datelor furnizate de ISU Teleorman, una dintre localitatile afectate este Draganesti Vlasca,…

- Probleme in aceasta dimineața in Teleorman. Circulatia feroviara este blocata, joi, intre statiile Tarnavele si Vlasca, dupa ce liniile de cale ferata au fost inundate. Din cauza schimbarii bruște de vreme, zapada s-a topit rapid și a inundat liniile de cale ferata. Potrivit Centurlui Infotrafic, circulatia…

- Potrivit Centurlui Infotrafic, circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 903, Videle – Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, judetul Teleorman. Traficul este intrerupt din cauza inundarii caii ferate cu apa acumulata de la topirea zapezii. Citeste si Mai multe…

- Potrivit reprezentantilor CFR, circulatia feroviara a fost inchisa pe ruta Orsova - Caransebes, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce in zona garii Baile Herculane au cazut stanci de pe versanti pe calea ferata, fiind vorba de o cantitate de aproximativ trei tone. Mai multi muncitori…

- CFR Calatori a publicat, duminica dimineata, pe pagina oficiala de Facebook, lista actualizata a trenurilor anulate in data de 4 martie, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Compania feroviara a ...

- Circulația pe strada Ștefan cel Mare, din Constanța, este inchisa in zona Policlinicii cu plata dupa ce un stalp de electricitate s-a prabușit, din senin, pe carosabil, blocand practic traficul. Din fericire in momentul prabușiri nu erau pietoni in apropiere.

- Un stalp de iluminat s a prabusit pe strada Stefan cel Mare, vis a vis de Policlinica cu Plata, din centrul municipiului Constanta. Din cauza coroziunii, stalpul a cedat. Nu au fost inregistrate victime.Circulatia in zona este inchisa.Politia Rutiera se ocupa de degajarea traficului. ...

- Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca nu mai este niciun drum national cu circulatie intrerupta, dupa redeschiderea traficului pe DN 3, Baneasa – Ostrov (judetul Constanta). In continuare circulatia este blocata pe 13 drumuri judetele. cele mai multe din judetul Olt. Centrul Infotrafic anunta…

- Circulatia pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta, A4 Ovidiu - Agigea, pe 22 de drumuri nationale si pe 54 de drumuri judetene este inchisa din cauza vremii nefavorabile, mai multe trenuri si curse aeriene fiind anulate, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, sunt inchise…

- Circulatia rutiera in Bucuresti se desfasoara cu dificultate din cauza conditiilor meteorologie, iar pe strazi s-a depus deja un strat subtire de zapada. Brigada de Politie Rutiera a Capitalei sfatuieste soferii sa evite sa foloseasca masinile personale.

- Circulatia rutiera s-a inchis, de la ora 17:00, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 51, pe sectorul de drum cuprins intre Izvoarele si Zimnicea, si pe DN 5A, intre localitatile Falastoaca si Izvoarele (judetul Giurgiu), din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei se desfasoara bara la bara, viteza fiind de aproximativ 30 de kilometri la ora, duminica dupa-amiaza, din cauza numarului foarte mare de turisti care se intorc de la munte, anunta Centrul Infotrafic, citat de News.ro . Valorile de trafic sunt ridicate intre Predeal…

- Circulatia rutiera pe toate drumurile nationale si judetene din Botosani se desfasoara sambata in conditii de iarna, ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele 12 ore. Directorul Sectiei Drumuri Nationale Botosani, Viorel Zacretchi, a declarat, pentru AGERPRES, ca utilajele de deszapezire au actionat…

- Circulatie feroviara oprita pe firul 2 al Magistralei Suceava - Bucuresti Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava - Bucuresti, din cauza unui accident produs în zona localitatii Cozmesti. Un tren Inter-Regio a lovit un autoturism,…

- Traficul feroviar a fost oprit, miercuri, timp de mai multe ore in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. Prin pasarela cazuta trecea o conducta de apa a orasului. UPDATE Circulatia feroviara a fost reluata,…

- Incidentul a aparut miercuri dimineata. La momentul de fata, sunt sase trenuri de calatori blocate temporar. Caderea pe liniile de cale ferata – cinci la numar – a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a Ploiestiului a cauzat si ruperea firelor de contact care furnizau energie electrica…

- O pasarela metalica, de susținere a unor conducte de termoficare, s-a prabușit, miercuri dimineața, peste calea ferata, in zona Garii de Vest din Ploiești, a anunțat IJP Prahova. Incidentul s-a produc in jurul orei 7.45 și nu a provocat victime, dar traficul feroviar este blocat. ISU Prahova, care asigura…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (08:00), in judetul Prahova, circulatia feroviara este oprita in Gara de Vest a municipiului Ploiesti, deoarece un pod metalic a cazut pe liniile de tensiune ale caii ferate, din cauza uzurii, prabusindu-se…

- Traficul feroviar este blocat in aceasta dimineața in Gara de Vest din Ploiești. O pasarela metalica de aproape patru tone s-a prabușit peste liniile de cale ferata. Este vorba despre pasarela care susținea conductele de termoficare ale societații Veolia. Din fericire, nu sunt persoane ranite, iar in…

- Aproape 140 de tone de material antiderapant au imprastiat drumarii din Iasi pe drumurile din judet, acestia lucrand de mai bine de 24 de ore pentru a indeparta zapada de pe sosele. Circulatia se desfasoara cu dificultate, joi, in conditii de iarna, transmite corespondentul MEDIAFAX. „Pe…

- Circulatia pe drumurile din judetul Vaslui se face in conditii de iarna, nefiind artere nationale sau judetene blocate din cauza zapezii, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. Localitatile Gara Banca, Gura Idrici, Zorleni, 30 Decembrie si Popeni au ramas fara energie…

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Circulatia rutiera se desfasoara, miercuri, in conditii de iarna pe toate sectoarele de drumuri judetene din Buzau, unde actioneaza 16 utilaje si au fost imprastiate peste 120 de tone de material antiderapant. "Ninge cu putere mai ales in zona de munte, dar deocamdata niciun drum judetean…

- Vineri seara, pompierii din Ileanda au fost solicitați sa intervina pentru a inlatura un copac prabusit pe DN1C, intre localitatile Barsau Mare si Galgau. Angajații ISU Salaj au indepartat copacul de pe carosabil, circulatia fiind reluata pe ambele sensuri de mers. In aceasta dimineața, pompierii din…

- Circulatia pe DN 15, in localitatea Tulghes, este blocata dupa ce un tir s-a rasturnat, a rupt un stalp electric, iar firele au cazut pe carosabil, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip.Potrivit sursei citate, tirul, care era incarcat cu utilaje agricole, s-a rasturnat…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor din Harghita se desfasoara in conditii de iarna, in urma ninsorilor abundente care au inceput sa cada joi dimineata, scrie AGERPRES.Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Sanatatii, reactie dupa cele 16 DECESE: 'Nu avem EPIDEMIE de gripa in Romania.Sunt FOCARE…

- Circulatia rutiera este blocata pe DN73, marți seara, intre localitatile brasovene Moieciu si Fundata, dupa ce un TIR a derapat si a ajuns de-a lungul soselei. In urma incidentului, nu s-au inregistrat victime. „Politistii Biroului Rutier Campulung se afla la iesirea din Municipiul Campulung si informeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Maramures, circulatia feroviara pe Magistrala 400 s-a reluat in conditii normale. Din cauza imobilizarii pe sine a unui tren de marfa, cu defectiuni tehnice la locomotiva, traficul fusese intrerupt intre localitatile…

- Incidente intre protestatari si jandarmi la Bucuresti Cateva mii de persoane participa la mitingul din Piata Universitatii. In Pasajul Universitatii au avut loc incidente intre jandarmi si protestatari, dupa ce fortele de ordine au format un cordon si au incercat sa opreasca oamenii sa urce pe scarile…

- Circulatia a fost reluata pe toate drumurile nationale, insa pe anumite tronsoane se circula in continuare in conditii de iarna, potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Conform unui comunicat al MAI, vineri dimineata, la sediul ministerului a avut loc…

- Circulatia pe drumurile din judetele Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramureș și Salaj se desfasoara, vineri dimineata, in conditii de iarna, dupa ce in cursul noptii au cazut cantitati consistente de zapada.

- 12 copaci au fost doborati de vant in Sinaia, judetul Prahova. Acestia au cazut fie pe drum, pe o casa, dar si pe terasa unui hotel de lux, fara a se inregistra victime, transmite corespondentul Mediafax.

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza publicul ca traficul feroviar este deschis pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind insa adaptata la conditiile meteo nefavorabile inregistrate pe raza judetelor aflate sub Cod Portocaliu si Cod Galben de vant puternic si…

- Traficul feroviar intre statiile Timisu de Sus si Darste, judetul Brasov, se desfasoara, joi dimineata, pe un singur fir, dupa ce s-a semnalat o lipsa de tensiune in firul de contact. Noaptea trecuta, traficul feroviar a fost intrerupt in Harghita, din cauza unor copaci prabusiti pe calea ferata. Potrivit…

- Circulatia rutiera este ingreunata, luni seara, pe DN1, in judetul Brasov, din cauza cetii care in unele zone reduce vizibilitatea sub 30 de metri, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane.

- Circulatia rutiera va fi restrictionata in ziua de 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in Piata George Enescu, unde va avea loc Revelionul 2017-2018, informeaza Brigada rutiera a...

- Un tren de pasageri a deraiat in apropiere de orașul american Seattle, iar vagoanele au ajuns pe autostrada I-5, blocand circulația.Circulația in zona a fost complet blocata. Potrivit poliției locale, in tren erau 70 de pasageri.

- Racirea vremii continua, iar minimele vor deveni negative in toata tara. Vor fi și cu 10 grade maipuțin fata de zilele trecute. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de carosabil umed.

- Circulatia feroviara este intrerupta temporar intre statiile Crasna (judetul Iasi) si Banca (judetul Vaslui), dupa ce trenul IR 1863-2 Galati - Iasi a intrat in coliziune cu un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 316+700, semnalizata cu indicator rutier, informeaza, vineri, Compania…

- Echipele de muncitori de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Constanța efectueaza lucrari de reparații pe Autostrada A2 in urma unei defecțiuni aparute in zona de acces spre Podul Fetești. Circulația este restricționata pe o singura banda, timp de cinci zile.

- DRDP Constanta intervine in regim de urgenta pentru inlaturarea defectiunii aparute in tablierul viaductului de acces de la Podul Fetesti, Autostrada A2, calea 2, km 145 670.Circulatia este restrictionata pe o singura banda, pe sensul de mers Constanta Bucuresti.Lucrarile se vor finaliza astazi, 15…