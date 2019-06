Patru trenuri de calatori staționeaza in trei gari din județul Timiș, astazi, dupa ce circulația feroviara a fost oprita intre localitațile Racoș și Topolovaț din cauza unui tren de marfa care a rupt linia de contact. Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan, ne-a declarat ca patru trenuri de calatori sunt oprite temporar, de la […] Articolul Circulație feroviara intrerupta in Timiș dupa ce o linie de contact s-a rupt. Mai multe trenuri de calatori, oprite in gari a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .